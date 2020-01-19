18 января на Донбассе один украинский военный погиб, 10 получили ранения – штаб ООС

18 января на Донбассе погиб один украинский военнослуащий, а еще 10 были ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В субботу боевики шесть раз нарушили режим тишины.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП и другого стрелкового оружия. Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения», – сообщили в штабе.

С начала суток 19 января боевики огонь не открывали, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Таксист в Запорожье, узнав, что пассажир не имеет денег для оплаты проезда, заставил умыться его зеленкой, сообщают местные СМИ. У мужчины не оказалось денег, но сообщил об этом он только по прибытию на место назначения. В итоге таксист заставил его умыться зеленкой. В Сети появилось видео, на котором пассажир выливает зеленку из бутылки себе в […]