Назван ТОП-10 самых продаваемых в России иномарок

Эксперты назвали самые продаваемые новые автомобили за весь 2019 год. Неоспоримым лидером стала Kia Rio.

Именно эта «легковушка», несмотря на общее снижение количества проданных экземпляров, смогла занять первое место. Дилеры отчитались о продаже 4 тыс. машин. На втором месте плотно преследует лидера рейтинга Hyundai Creta с результатом 3,9 тыс. проданных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo.

В пятёрке самых продаваемых транспортных средств в Санкт-Петербурге не оказалось ни одного отечественного производителя. Четвёртое место за ещё одним корейцем в лице Hyundai Solaris и пятое за немцем Volkswagen Tiguan. В первом случае удалось реализовать 3,7 тыс. автомобилей, а во втором 3,5 тыс.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Известный во всём мире боец Конор Макгрегор отправил своего оппонента Дональда Серроне в нокаут всего за 40 секунд. Бой был остановлен судьёй после нескольких массивных и точных ударов ирландца. С самого начала противостояния Конор Макгрегор буквально налетел на своего противника, но был остановлен его попыткой захвата. Всего через несколько секунд Дональд Серроне попытался провести удар […]