Сыгравший в «Свадьбе в Малиновке» Николай Сличенко встретился с коллегами по фильму

Отечественный актёр, театральный режиссёр и педагог Николай Сличенко в эфире программы Малахова «Привет, Андрей!» встретился с коллегами по фильму «Свадьба в Малиновке». 85-летний артист также пояснил о семье и своём давнем хобби.
В студии Николай Сличенко пообщался с Валентиной Николаенко, Ларисой Лужиной и другими коллегами. Первая в «Свадьбе в Малиновке» сыграла Ирину, рассказав, что на роль её утвердили в считанные дни, после того, как Лариса Голубкина отказалась от работы в фильме. Артистка вспоминает, что боялась работать на одной съёмочной площадке с уже тогда достаточно известным Сличенко, но в итоге всё оказалось не настолько страшно, как казалось изначально. Лужина же вспомнила, что все занятые в съёмках актрисы были немного влюблены в Николая Алексеевича, но он не обращал ни на кого внимания, так как сам испытывал те же чувства к одной из сестёр Фёдоровых, участниц популярного в те годы квартета.
Николай Сличенко более 60 лет живёт в браке с актрисой театра «Ромэн» Тамиллой Сличенко. Супруги воспитали троих совместных детей – сыновей Петра и Алексея, дочь Тамиллу, которая пошла по стопам матери и служит в её родном театре. Съёмочной группе программы Малахова Сличенко показал свою квартиру, заполненную раритетной мебелью, книгами и статуэтками. Артист рассказал, что много лет собирает фигурки лошадей, привозя их из каждой поездки. Николай Алексеевич констатировал, что иначе и быть не может, так как о привязанности цыган к этим животным известно всем, а в нём есть «кровь кочевого народа», что, вероятно, и повлияло на хобби артиста.
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