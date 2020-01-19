Календарь: 19 января — Праздник Крещения Господа

Сегодня православные празднуют Крещение Господне, или Богоявление.

Издревле считается, что купание в этот день способствует исцелению от различных недугов. Купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. При этом верующий крестится и произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!».

Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби нужно подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше надевать ботинки или шерстяные носки. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте.

Находитесь в проруби не более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай или отвар из ягод, фруктов и овощей.

События дня:

1903 г. — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

1939 г. — Эрнест Хаузен из Висконсина (США) установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.

1992 г. — 99% населения Южной Осетии на референдуме проголосовало за отделение от Грузии.

2006 г. — Ирина Слуцкая впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.

Именинники:

Иван, Марта.

Родились:

Эдгар По (1809 – 1849 гг.) — американский писатель, создатель детектива.

Дженис Джоплин (1943 — 1970 гг.) — вокалистка, лучшая белая исполнительница блюза.

Светлана Хоркина (1979 г.) — российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

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Последнее: Сегодня православные празднуют Крещение Господне, или Богоявление. Издревле считается, что купание в этот день способствует исцелению от различных недугов. Купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. При этом верующий крестится и произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!». Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под […]