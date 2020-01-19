Рецепт для воскресного завтрака: трюфельная перловка с яйцом пашот

Ингредиенты:

Перловая крупа — 40 г

Белые грибы свежие — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Яйцо — 1 шт

Лук-шалот — 10 г

Вино белое сухое — 20 г

Сливки 22% — 70 г

Пармезан — 15 г

Трюфельное масло — 2 г

Соль, перец

Уксус — 1 ст.л

Сливочное масло — 20 г

Растительное масло — 20 г

Тимьян — 1 веточка

Способ приготовления:

1. Отварить перловку в 160 миллилитрах воды до готовности на медленном огне под крышкой.

2. На сковороде, на растительном масле, до золотистого цвета обжарить белые грибы, нарезанные мелким кубиком.

3. В грибы добавить мелконарезанный лук-шалот и чеснок и обжарить все вместе до золотистого цвета.

4. Залить грибы вином, выпарить вино. Добавить к грибам перловку, перемешать. Затем добавить к грибам и перловке сливки, перемешать. И готовить до загустения в течение 2-3 минут.

5. В то же время в кипящую воду добавить столовую ложку уксуса, создать ложкой воронку и влить в нее яйцо. Варить на среднем огне. Достать шумовкой на салфетку, чтобы стекла вода.

6. В перловку добавить соль/перец по вкусу. Добавить пармезан и сливочное масло.

7. На тарелку выложить перловку, полить трюфельным маслом. Украсить пармезаном. Сверху на перловку выложить яйцо-пашот и украсить веточкой тимьяна.

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