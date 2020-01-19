Рецепт для воскресного завтрака: трюфельная перловка с яйцом пашот

Ингредиенты:
Перловая крупа — 40 г
Белые грибы свежие — 50 г
Чеснок — 1 зубчик
Яйцо — 1 шт
Лук-шалот — 10 г
Вино белое сухое — 20 г
Сливки 22% — 70 г
Пармезан — 15 г
Трюфельное масло — 2 г
Соль, перец
Уксус — 1 ст.л
Сливочное масло — 20 г
Растительное масло — 20 г
Тимьян — 1 веточка
Способ приготовления:
1. Отварить перловку в 160 миллилитрах воды до готовности на медленном огне под крышкой.
2. На сковороде, на растительном масле, до золотистого цвета обжарить белые грибы, нарезанные мелким кубиком.
3. В грибы добавить мелконарезанный лук-шалот и чеснок и обжарить все вместе до золотистого цвета.
4. Залить грибы вином, выпарить вино. Добавить к грибам перловку, перемешать. Затем добавить к грибам и перловке сливки, перемешать. И готовить до загустения в течение 2-3 минут.
5. В то же время в кипящую воду добавить столовую ложку уксуса, создать ложкой воронку и влить в нее яйцо. Варить на среднем огне. Достать шумовкой на салфетку, чтобы стекла вода.
6. В перловку добавить соль/перец по вкусу. Добавить пармезан и сливочное масло.
7. На тарелку выложить перловку, полить трюфельным маслом. Украсить пармезаном. Сверху на перловку выложить яйцо-пашот и украсить веточкой тимьяна.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ингредиенты: Перловая крупа — 40 гБелые грибы свежие — 50 гЧеснок — 1 зубчикЯйцо — 1 штЛук-шалот — 10 гВино белое сухое — 20 гСливки 22% — 70 гПармезан — 15 гТрюфельное масло — 2 гСоль, перецУксус — 1 ст.лСливочное масло — 20 гРастительное масло — 20 гТимьян — 1 веточка Способ приготовления: 1. Отварить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Королевский флот взял на себя ответственность за распространение слухов о смерти Елизаветы II / 6 декабря
- «Харламову не показывайте»: страстные Асмус и Крид уединились в пустом коридоре / 27 декабря
- Мнение: «Большой брат» пробрался в спальню… / 18 января
- Мнение: Письмо: «Онегин на спаде» / 30 декабря
- Дональд и Мелания Трамп на ежегодном рождественском балу конгресса в Вашингтоне / 13 декабря
- «Никакого транзита через Украину не будет!»: заявление «Газпрома» от 2015 года насмешило Сеть — видео / 22 декабря
- Нельзя построить светлое будущее грязными руками / 21 декабря
- В США сом разбил лобовое стекло Lexus при падении с неба / 30 декабря