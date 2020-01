В Сети высмеяли камуфляж космических войск США

Новая форма космических войск США вызвала насмешки пользователей Сети из-за зеленого цвета, который подходит для маскировки в лесу.

Изображение обмундирования было опубликовано 17 января в Twitter космических сил США и сразу вызвало насмешки, передает РИА «Новости».

Так, некоторые комментаторы поинтересовались, зачем космическим войскам камуфляж вне Земли, а также какой вообще смысл в этих силах. Другой комментатор предположил, что новая форма понадобится, только если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из саги «Звездные войны».

«В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны», – подытожил один из пользователей.

В космических силах США объяснили, что за основу была взята камуфляжная форма армии и воздушных сил. Это объясняется экономией денег и желанием Космических сил выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск.

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the

Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @[email protected] pic.twitter.com/mzr6FAZBwt

— United States Space Force (@SpaceCorpsUS) January 18, 2020

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новая форма космических войск США вызвала насмешки пользователей Сети из-за зеленого цвета, который подходит для маскировки в лесу. Изображение обмундирования было опубликовано 17 января в Twitter космических сил США и сразу вызвало насмешки, передает РИА «Новости». Так, некоторые комментаторы поинтересовались, зачем космическим войскам камуфляж вне Земли, а также какой вообще смысл в этих силах. Другой […]