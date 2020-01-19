Врач рассказал, как правильно окунаться в купель на Крещение

Заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный рассказал, как правильно окунаться в купель, учитывая, что в этом году на улице плюсовая температура. Как отметил специалист, в таких условиях повышаются шансы заболеть.
По словам Алексея Безымянного, в такую погоду, когда на улице плюсовая температура, человек не может оптимально рассчитать, когда он почувствует переохлаждение. Врач отмечает, при морозах человек быстро хочет согреться, а вот в противном случае забывает, что вытереться нужно в течение двух минут, иначе существует высокий риск простуды и более серьезных недугов. Особенно в зоне риска находятся жители больших городов и те, у кого снижен иммунитет, отметил эксперт.
Противопоказаниями для входа в прорубь на Крещение, как отметил Безымянный, могут стать неврологические расстройства и наличие скачков давления, особенно если человек, у которого наблюдаются данные заболевания, не принимает никаких лекарств. Если пациент перенес инфаркт, инсульт, болеет сахарным диабетом, ем также нельзя окунаться. Запрет действует и при употреблении алкоголя, даже накануне. В общем врач заключил, что никакого лечебного эффекта от купания в проруби ожидать не стоит, назвав его стрессом для организма.
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Последнее: Заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный рассказал, как правильно окунаться в купель, учитывая, что в этом году на улице плюсовая температура. Как отметил специалист, в таких условиях повышаются шансы заболеть. По словам Алексея Безымянного, в такую погоду, когда на улице плюсовая температура, человек не может оптимально рассчитать, когда он почувствует переохлаждение. […]
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