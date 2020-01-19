Ольга Скабеева ответила Алене Водонаевой на обвинения в «пропаганде агрессии»

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала высказывание бывшей звезды «Дома-2» Алены Водонаевой. Напомним, что светская львица назвала «быдлом» граждан РФ, получающих от государства маткапитал, а также раскритиковала саму ведущую, обвинив её в «пропаганде агрессии». Помимо этого, модель раскритиковала федеральный телеканал «Россия 1» из-за показа её фотографий во время съемок для глянцевого издания Maxim.

Скабеева считает, что «называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует – это так естественно». При этом, ведущая отметила: логика Водонаевой гласит, что всему виной «ненавистная атмосфера на российском телевидении», хотя это, очевидно, неправильно. В заключении телеведущая отметила, что к счастью политика Российской Федерации по поддержке материнства определяется не Аленой Водонаевой. Публикация Скаеебовой за считанные часы набрала более 11,5 тысяч отметок «Мне нравится».

К слову, бывшая участница проекта «Дом-2» была возмущена из-за критики в свой адрес. В особенности Водонаева раскритиковала тот факт, что её публикация в социальной сети обсуждалась на федеральном телеканале.

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