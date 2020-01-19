Турнир по джиу-джитсу в Москве завершился массовой дракой

В Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в субботу на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Красногорске в Москве. В потасовке приняли и дети, и взрослые.

Драка произошла на Открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup, информирует Sport24.

Потасовка в зале началась неожиданно, причины конфликта пока неясны. Окружающие пытались разнять участников драке, однако их число только росло. Многих повалили на пол, били ногами по голове, информирует РЕН-ТВ.

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Последнее: В Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в субботу на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Красногорске в Москве. В потасовке приняли и дети, и взрослые. Драка произошла на Открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup, информирует Sport24. Потасовка в зале началась неожиданно, причины конфликта пока неясны. Окружающие пытались разнять […]