Турнир по джиу-джитсу в Москве завершился массовой дракой

В Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в субботу на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Красногорске в Москве. В потасовке приняли и дети, и взрослые.
Драка произошла на Открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup, информирует Sport24.
Потасовка в зале началась неожиданно, причины конфликта пока неясны. Окружающие пытались разнять участников драке, однако их число только росло. Многих повалили на пол, били ногами по голове, информирует РЕН-ТВ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в субботу на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Красногорске в Москве. В потасовке приняли и дети, и взрослые. Драка произошла на Открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup, информирует Sport24. Потасовка в зале началась неожиданно, причины конфликта пока неясны. Окружающие пытались разнять […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как правильно есть авокадо и почему Зеленский не пришел на стадион. Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году / 10 декабря
- «Лидеры России» исполнили мечты детей в рамках проекта «Елка желаний» / 23 декабря
- Хаменеи распорядился опубликовать данные о причинах крушения украинского самолета / 11 января
- Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москву / 13 января
- Премьер-министр Мальты объявил об отставке после многотысячного митинга в столице / 2 декабря
- Гаджеты: Умные часы HONOR Watch Magic 2 проработают 14 дней на одной зарядке (5 фото) / 27 ноября
- Армия Хафтара дала формированиям ПНС три дня на уход из Триполи и Сирта / 20 декабря
- Украинские радикалы пригрозили обливать журналистов кислотой вместо мочи / 26 декабря