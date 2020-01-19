Макгрегор вернулся в ММА победой на первой минуте боя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор впервые провел поединок после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне.

В бою на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор победил уже на первой минуте первого раунда, передает РИА «Новости».

Эта 22-я победа 31-летнего ирланда при четырех поражениях в смешанных единоборствах.

4 января Макгрегор заявил, что готов заменить Тони Фергюсона в бою против Нурмагомедова, добавив, что россиянин якобы боится повторного боя.

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