Эксперт рассказала, как отказаться от сладкого

19.01.2020, 8:04, Разное

Для уменьшения количества сладкого в рационе нужно придерживать следующих советов. К слову, полностью отказываться от таких лакомств не нужно, отмечает фитнес-тренер Ханна Яковенко.
В целом, сладости должны составлять 20% в день от общего количества потребленных углеводов. Например, при норме в 250 граммов следует употреблять 50 грамм быстрых углеводов (изюм или 2-3 ложки меда). Помимо этого стоит соблюдать следующие советы: питание должно быть режимным, сбалансированным и полноценным, с содержанием необходимого количество белков, жиров и углеводов. Конфеты или другие сладости можно заменить фруктами – данный способ поможет избавиться от желания съесть лишние калорийные продукты. Стоит помнить, что деньги, потраченные на сладости, можно вложить куда эффективнее, отмечает Яковенко.

Во время тренировок следует выкладываться на 100%, ведь они позволяют нормализовать обменные процессы и гормональный фон. Не менее важным фактором является полноценный сон, ведь в ином случае тяга к сладким продуктам лишь повышается. В заключении эксперт советует чаще улыбаться и находиться в хорошем настроении, так как это повысит выработку эндорфина – гормона счастья, из-за которого организм не будет требовать сладкого.



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