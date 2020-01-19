Су-24 отмечает юбилей: капитан авианосца США «пролил кофе на ботинки»

17 января 2020

Су-24 ВВС РФ (снимок сделан с борта эсминца USS Porter ВМС США в Чёрном море в феврале 2017 г.). Иллюстрация: usmilitary-eu.com

Полвека назад впервые поднялся в небо бомбардировщик Су-24 (по кодификации НАТО — Fencer [«Фехтовальщик»]), «рабочая лошадка» фронтовой авиации СССР, несущая основной груз боевой работы и сейчас — например, в Сирии. А в 2000 году два Су-24 посрамили военный флот США, условно уничтожив его гордость, атомный авианосец, пишет сегодня, 17 января, портал «Русское оружие».

Испытания Су-24 сопровождались множеством проблем и чрезвычайных ситуаций: слишком много в самолёте было новых технологий и конструкторских решений. При сдаче одного из первых серийных бомбардировщиков в двигателе возник пожар, боевая машина сгорела за несколько секунд, погиб штурман. Причину возгорания нашли не сразу: лопатки компрессора сверхзвуковой ступени были изготовлены из титана, при работе они удлинялись и стоило задеть корпус компрессора, как металл вспыхивал, воспламеняя все вокруг — температура горения титана 3000 градусов. КБ «Сатурн» срочно переделало компрессор — помимо надёжности при этом выросла и тяга.

Основной задачей бомбардировщика был сброс тактической атомной бомбы на важную цель: мощный радар системы ПВО или стартовую позицию баллистических ракет. Их НАТО в 70-е годы активно строило в Европе. Боевой задаче были подчинены все характеристики самолёта: совершенный для своего времени прицел с теленаведением, сверхзвуковая скорость, полёт на сверхмалой высоте. Все серийные бомбардировщики имели отражающую окраску носовой части и воздухозаборников, в кабинах монтировались шторки для защиты от световой вспышки ядерного взрыва. Для следования рельефу местности на сверхзвуке в прицельно-навигационную систему был введён особый контур, обеспечивающий полёт по заданному маршруту в автоматическом или полуавтоматическом режимах. Малая высота спасала от радаров ПВО, для защиты от перехватчиков бомбардировщик имел две ракеты «воздух-воздух» Р-60, способные поражать цель на встречных курсах.

Изучив характеристики советского бомбардировщика, в Европе забеспокоились. «Су-24 обладает превосходными характеристиками по показателю „боевая нагрузка/радиус действия“, способен осуществлять вторжение в режиме следования рельефу местности и наносить удары, имея характеристики со значительным преимуществом перед любым другим военным самолётом фронтовой авиации», — писал в 1981 году британский журнал Air International.

Особенно впечатлял боевой радиус бомбардировщика: с аэродромов в ГДР и Прибалтике он мог достичь почти любой точки Старого света, включая Британию.

Самолёт получился «строгим», не прощал ошибок в пилотировании. Зато те, кто научился летать на нём, хвалили Су-24. «На сверхмалой, на сверхзвуке, с огибанием рельефа летит ровно и устойчиво, как утюжок», — рассказал один из пилотов «Сушки».

Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США. Точнее, моряков пугал Су-24МР — созданный на базе бомбардировщика морской разведчик. Звездный час этого самолёта пришёлся на утро 17 октября 2000 года, когда пара Су-24 в сопровождении истребителей условно уничтожила американский авианосец Kitty Hawk (CV-63). Тот малым ходом следовал из Японии в Корею, одновременно заправляясь топливом от шедшего рядом танкера, когда прямо над полётной палубой с ревом прошли советские самолёты. В боевой обстановке это означает гибель корабля.

Вот как описывает произошедшее офицер ВМС США, бывший в тот момент на мостике авианосца.

«Я трепался с напарником, когда CIS (информационный центр боевых операций, мозг авианосца) доложил: «Сэр, у нас появились признаки активности русских истребителей». Капитан ему: «Запускаем боеготовые истребители». Парень ответил, что может объявить только «готовность 30» (вылет в течение 30 минут после уведомления). Капитан изощренно облегчил душу и приказал: «Запустите всё, что у нас есть». Я побежал к штурманскому телефону и позвонил дежурному офицеру эскадрильи, чтобы лётчики мчались на полётную палубу. Через 40 минут после предупреждения CIS русские Су-27 и Су-24, делая 920 км/ч, с ревом прошли в 60 метрах над палубой. Это было как в фильме «Топ Ган»! Капитан пролил кофе на ботинки, лицо его было багровым. Русские совершили ещё два скоростных прохода на малой высоте, прежде чем мы подняли в воздух свой первый самолёт, EA-6B Prowler (самолёт радиоэлектронной борьбы, без вооружения. — Ред.). Именно! Жалкий Prowler оказался один на один с Су-27, тот зашёл ему в хвост прямо перед кораблем. Пилоты взывали о помощи, когда наконец поднялся в воздух Hornet (многоцелевой истребитель F/A-18. — Ред.). Но было слишком поздно — вся команда, задрав головы, смотрела, как русские насмехались на нашей убогой попыткой остановить их. В это время адмирал и CAG (командир авиагруппы авианосца) были на утреннем совещании в зале командования. Услышав рев самолётов, адмирал и CAG посмотрели друг на друга, потом в план полётов. Убедились, что у нас никаких полётов на это время не запланировано, и спросили: «А что это было?»

Над Kitty Hawk, на самом деле, летали два Су-24МР (а не Су-24 в паре с Су-27, как рассказывает американский моряк) 799-го отдельного разведывательного авиаполка с аэродрома Варфоломеевка под Владивостоком. На сделанных ими снимках видно, как экипаж авианосца в панике мечется по палубе: одни рубят топливные шланги танкера, другие пытаются подготовить к взлёту истребители. Через четыре дня эти фото по электронной почте пришли командиру авианосца, отправитель остался неизвестен. Экипажи российских самолётов наградили.

Фотография американского авианосца Kitty Hawk, сделанная с Су-24МР

«Это была плановая разведка, в ходе которой, однако, решались необычные задачи. Результаты были впечатляющими», — отметил тогдашний главком ВВС РФ Анатолий Корнуков.

14 лет спустя другой Су-24 до смерти напугал американский эсминец Donald Cook. 10 апреля 2014 года в Чёрное море вошёл американский эсминец «Дональд Кук». 12 апреля российский фронтовой бомбардировщик Су-24 совершил облет эсминца. 14 апреля, после рядового в общем-то инцидента — самолёты наши не очень регулярно сближаются с кораблями вероятного противника в нейтральных водах, — Пентагон выступил с крайне эмоциональным заявлением, обвинив Россию в «нарушении собственных традиций и международных договоров». Упомянуто было, что экипаж «Дональда Кука» после встречи с бомбардировщиком деморализован. Позднее в ряде СМИ появилась информация, что 27 американских моряков написали рапорты об увольнении с флота.

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