В КНДР сменился глава МИД

Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, сообщили несколько дипломатических источников в Пхеньяне.

Ли Сон Гвон сменил на посту главы МИД КНДР Ли Ен Хо, который возглавлял министерство иностранных дел республики с 2016 года, а всего проработал на внешнеполитическом поприще 38 лет. До назначения новым министром иностранных дел Ли Сон Гвон занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, передает ТАСС.

В начале недели Соединенные Штаты предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме с целью обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. В ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Пентагон пообещал ответить на «плохое поведение» КНДР.





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