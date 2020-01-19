Странная история о косичках в гривах лошадях и Человеке в Черном из Украины

История эта случилась в 1930-х годах где-то на западе Украины и идет от знакомого одного из ее героев, переехавшего позже в Канаду. Знакомый этот заверил уфолога, что историю ему пояснил человек очень надежный, не склонный к выдумкам и что он верит ему.

История начинается с описания того, что где-то в сельской украинской местности на ферме жили три брата, они еще не были женаты и все силы отдавали работе на ферме.

Однажды утром они зашли в конюшню и увидели, что гривы их лошадей заплетены в тугие косички. Так туго заплетены, что не было никакой возможности расплести их, поэтому братьям пришлось просто отрезать эти косички, чтобы лошади не мучились от боли.

Тематическое фото

Кстати, подобные истории ранее (когда лошадей в деревнях держали почти в каждом дворе) в славянских странах встречались регулярно. Жители предлагали разные версии того, кто заплетает лошадям косички — от домовых и кикимор, до лешего или черта. А у исследователей йети есть свой ответ на этот вопрос — по их мнению именно йети развлекаются подобным образом.

Вернемся к братьям. Вскоре после истории с косичками, они проснулись посредине ночи от зарева в окнах и увидели, что горит их сарай. Они боролись с огнем длительное время, бегая с ведрами и заливая пожар водой, но все было бесполезно, сарай в итоге сгорел дотла и от него осталась лишь груда обугленных досок.

Братья очень сильно устали от тушения и все были с ног до головы покрыты сажей. Они так устали, что не стали рассматривать останки сарая в попытке найти причину пожара, а пошли домой спать.

А когда они проснулись утром и выглянули в окно, но увидели, что их сарай стоит себе на месте как ни в чем не бывало. Словно вообще никакого пожара и не было.

А дальше все стало еще страннее. Один из братьев шел по грунтовой дороге среди полей и вдруг на перекрестке наткнулся на мужчину в черной одежде. Мужчина выглядел чистым и опрятным и в нем на первый взгляд не было ничего странного кроме того, что вся его одежда была черного цвета, в том числе высокая шляпа, похожая на цилиндр.

И на этой черной одежде не было ни пылинки, хотя встреча произошла, напомним, в сельской местности на грунтовой дороге.

Крестьянин спросил этого человека о том, что он тут делает и почему он так одет, а во время этих слов он вытащил из кармана свою курительную трубку, вырезанную из кукурузного початка.

Тематическое фото

Человек в черном не ответил на заданные вопросы, но его очень заинтересовала эта трубка, он вытащил из кармана другую трубку, очень дорогую на вид и словно сделанную из серебристого металла.

"Это старинная вещь?",- спросил крестьянин, но человек в черном уже не отвечал, он любовался полученной кукурузной трубкой, словно был очень удивлен ее видом и все рассматривал и рассматривал ее как нечто ценное.

Когда крестьянин принес эту серебристую трубку в свое село, то все, кому он ее показывал, тоже удивлялись ее виду, в том числе его братья. Потом кто-то из братьев поставил ее в их доме на полку как красивый сувенир.

А на следующее утро вместо этой красивой серебристой трубки на полке лежала самая обычная палка! Возможно, что на трубке лежало некое "заклятие" и что утром оно развеялось, показав истинный вид обмененной вещи.

Позже этот самый брат эмигрировал в Канаду, источник даже называет его имя — Алекс Делавски и упоминает, что он помимо этой истории пережил в те годы и другие аномальные вещи, но видимо история с трубкой, пожаром и косичками была самая странная.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: История эта случилась в 1930-х годах где-то на западе Украины и идет от знакомого одного из ее героев, переехавшего позже в Канаду. Знакомый этот заверил уфолога, что историю ему пояснил человек очень надежный, не склонный к выдумкам и что он верит ему. История начинается с описания того, что где-то в сельской украинской местности на ферме […]