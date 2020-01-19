Современным ханам Гиреям неймется «спалить Москву»

19.01.2020 | Виктор РОГОЖИН

Что-то в последнее время в ближнем зарубежье развелось много желающих порушить Москву. Но поскольку в нынешней действительности придется такого события ждать, как говорится, до морковкиных заговений, то «москвоборцам» остается искать повода для радости в далеком прошлом.

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». «3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения размещаем здесь», – посулил Чубаров в Facebook.

3 июня 1571 г. в ходе большого крымского набега на русские земли войско хана Девлет-Гирея прорвалось к Москве. Момент для похода выбран был очень удачно – основные силы Русского царства в тот момент были связаны Ливонской войной. Крымские отряды разорили незащищенные слободы и деревни вокруг Москвы и подожгли предместья столицы. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по городу, который выгорел дотла. Полк воеводы Михаила Воротынского, засевший в Кремле, сумел отбить все атаки, а осаждать каменную крепость хан не решился.



Историки насчитывают от 60 до 150 тысяч уведённых в рабство и от 10 до 80 тысяч погибших при нападении татар. О страшном разорении Москвы свидетельствует папский легат Поссевино, который насчитывал в 1580 г. не более 30 тысяч жителей, хотя ещё в 1520 г. там было не менее 100 тысяч.



Год спустя в битве при Молодях русские войска разбили войско Девлет-Гирея, задумавшего повторить поход 1571 г.

Ностальгирующего по давно прошедшим временам «меджлисовца» поддержал такой же экс-депутат Рады Александр Ковтуненко, причем сделал это прямо в эфире телеканала «Россия 1». Оставим пока в стороне вопрос, для чего нужно было приглашать на центральный российский канал еще одного скандалиста (такого рода «экспертов» с украинскими паспортами на российском ТВ пруд пруди).

Ковтуненко заявил, что идея Чубарова «хорошая», но «жалко палить» Москву, потому что она ему «нравится», да и строили российскую столицу, по его мнению, украинцы. Он также назвал «Московию» украинской колонией, порывался раскрыть глаза зрителям, «откуда произошел русский язык», но был прерван ведущим.

Нашлись и рядовые «поджигатели» – единомышленники Чубарова. Хорошо бы «повторить историю», помечтали они. Но поскольку руки коротки, то в ответ на призыв «меджлисовца» предложили установить в Киеве памятник хану Гирею, а также выпустить памятные марки и монеты.

Это мелковато. Ей-ей, стоит рассмотреть «предложение» члена комитета Госдумы РФ по международным делам Елены Паниной, уместно заметившей, что Чубаров популяризирует имена «жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках». А поскольку крымские ханы нередко сжигали Киев и многие другие города, находящиеся на территории современной Украины, «может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти „юбилеи“?», задалась вопросом Е. Панина.

«Москвоборцы» хотели бы повторения такой картины…

…А всегда будет такая, как бы они ни тужились

Кроме «меджлисовца» Чубарова, повод «сжечь» российскую столицу нашел и депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас, предложивший отмечать взятие Москвы польско-литовским войском в 1610 г. В своем Facebook парламентарий написал, что это, мол, «хороший повод» вспомнить об оккупации Русского царства.

Это он так, выражаясь по-молодежному, троллит над официальным представителем российского МИД Марией Захаровой, которая выразила удивление нежеланием Польши праздновать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от гитлеровских войск. «Как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», – задалась закономерным вопросом М. Захарова.

А. Анушаускас, надо понимать, предполагает, что в РФ не разделили бы желание вместе с поляками и литовцами праздновать взятие Москвы воинством Станислава Жолкевского в 1610 г. Для него это – лишний повод позубоскалить. «С Польшей, – написал Анушаускас, – мы бы также выразили свое разочарование тем, что РФ не хочет вместе отмечать эту важную годовщину, когда она наконец была освобождена от ига дремучего боярства».

Но тут не один стеб, не одно зубоскальство. Депутат сейма, может, по недомыслию, а не исключено, что и сознательно минимизирует весь ужас, всё зло гитлеровской оккупации. Последняя, по мнению Анушаускаса, оказывается, была ничуть не более опасна для оккупированных вермахтом народов, чем «иго дремучего боярства»» для РФ в 17 веке. Да что там нацистские оккупанты в Литве ли, в Польше, вот когда Красная армия пришла… Впрочем, далее и продолжать не следует, образ мыслей людей с душонкой коллаборационистов известен хорошо. Они скорее будут праздновать взятие гитлеровцами собственных городов, нежели их освобождение советскими войсками.

Ведь не стали же польские власти праздновать 75-ю годовщину освобождения Красной армией Варшавы от фашистских захватчиков. Пояснение очень доходчиво дал 17 января заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский: «Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат».

Выходит, паны Яблоньские предпочли бы, чтобы нацистский режим по-прежнему тиранил и уничтожал их народ. Им словно невдомек, что Польша заплатила за агрессию Германии более 5 миллионов человек, и пусть бы нацисты продолжали уничтожать поляков, главное, чтобы не пришла Красная армия. Так что ли? Ну и людоедская же логика у польских политиканов, еще и обвиняющих Россию в «попытках переписывания истории».

Готовым сдавать собственные города врагу, куда уж им палить чужие столицы!

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