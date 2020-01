Сирия: Американские войска заблокировали проезд российского патруля к нефтяному месторождению

Американские военные, находящиеся в районах, оккупированных террористами YPG/PKK, не позволили российским солдатам проехать к нефтяным месторождениям

Mohamad Misto and Adham Kako | 19.01.2020

HASAKAH, Syria

Американские военные, присутствующие в регионах, оккупированных террористической группой YPG / PKK в Сирии, в субботу остановили российских солдат, которые хотели проехать к нефтяным месторождениям.

Спор между США и Россией о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Хасаки продолжается.

Согласно информации агентства Anadolu, полученной из надежных местных источников, американские солдаты заблокировали проезд российского военного патруля к нефтяному месторождению.

Напряженность между двумя группами военных возникла, когда американские военнослужащие попросили российских солдат вернуться в район Амуды на северо-западе Хасаки.

Российским солдатам пришлось вернуться туда, откуда они пришли, поскольку их путь в Румейлан, где расположена авиабаза США, был заблокирован.

В четверг, террористы YPG/PKK также не позволили российским солдатам проехать через город Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.

За свою, более чем 30-летнюю террористическую кампанию против Турции, РПК, включенная в список террористических организаций Турцией, Соединенными Штатами и ЕС, несет ответственность за гибель почти 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. Террористическая YPG является сирийским ответвлением РПК.

*Writing by Sena Guler

Ливан

US forces block Russian military convoy from passing checkpoint in Syria

Американские военные заблокировали прохождение российского военного патруля через контрольно-пропускной пункт

By News Desk -2020-01-18

BEIRUT, LEBANON (8:30 P.M.) – Вооруженные силы США якобы заблокировали российский военный конвой от прохода через один из своих контрольно-пропускных пунктов в северо-восточной Сирии на этой неделе, что вызвало серьезную пробку у границы с Ираком.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вооруженные силы США отказались пропустить российский военный конвой через контрольно-пропускной пункт в пограничном городе Аль-Маликия, который находится к северо-востоку от Эль-Хасаки.

عدسة المرصد السوري ترصد أزمة المرور التي تسببت بها قوات أميركية ودورية روسية بعد منع الأميركان للروس بالمرور نحو ريف مدينة المالكية عدسة المرصد السوري ترصد أزمة المرور التي تسببت بها قوات أميركية ودورية روسية بعد منع الأميركان للروس بالمرور نحو ريف مدينة المالكية (ديريك) Posted by ‎المرصد السوري‎ on Laupäev, 18. jaanuar 2020

На кадрах, полученных SOHR, в Аль-Маликии видна пробка в результате этого инцидента в северо-восточной Сирии.

