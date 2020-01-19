Самый маленький человек в мире скончался в 27 лет от пневмонии

Маленький непалец принимал участие в разнообразных телешоу, ездил по всему миру, встречался с самыми высокими людьми в мире и наслаждался вниманием к своей персоне.

Рост Хагендры был равен всего 67 см, а вес 5,5 кг. С самых юных лет этот человечек был миниатюрного роста, родившись с врожденной карликовостью. Когда он был ребенком, то уже был известен во многих странах как самый маленький мальчик в мире, а потом как самый маленький подросток.

После официального титула Книги Рекордов Гиннесса Хагендра стал живым символом Непала, привлекающим туристов в эту бедную горную страну.

Из-за своего аномального роста Хагендра часто страдал от множества медицинских проблем, начиная от астмы и заканчивая проблемами с дыханием и болями в костях. Незадолго до своей смерти у него стало часто болеть сердце, а потом он еще и подхватил пневмонию и его организм просто не выдержал такой нагрузки.

Несмотря на все вышеуказанные проблемы, Хагендра до конца оставался жизнерадостным и оптимистично настроенным человеком. Он полностью зависел от своих родителей и передвигался с большим трудом, однако он имел нормальное умственное развитие и прекрасно понимал свое состояние и положение.

У Хагендры был младший брат, который родился полностью нормальным и потом помогал Хагендре справляться с различными бытовыми неудобствами.

"Он был таким маленьким при рождении, что умещался на одной ладони руки и нам было очень сложно купать и ухаживать за ним", — утверждает отец Хагендры Руп Бахадур.

Официальным самым маленьким человеком в мире еще до смерти Хагендры был признан Джунри Балавинг с Филиппин, ростом в 56 см, однако он не может самостоятельно ходить.

Из тех карликов, что умеют ходить, сейчас самым маленьким стал колумбиец Эдуардо Ниньо Эрнандес (на фото ниже), чей рост равен 70 см.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Маленький непалец принимал участие в разнообразных телешоу, ездил по всему миру, встречался с самыми высокими людьми в мире и наслаждался вниманием к своей персоне. Рост Хагендры был равен всего 67 см, а вес 5,5 кг. С самых юных лет этот человечек был миниатюрного роста, родившись с врожденной карликовостью. Когда он был ребенком, то уже был […]