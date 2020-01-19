Неуловимый сталкер, терроризировавший пожилую пару из Огайо

Как правило, сталкеры преследуют знаменитостей, и в этом хотя бы можно найти зерно логики и понять, что ими движет. Но иногда преследователи по каким-то своим загадочным причинам не дают покоя самым обычным людям. В этом случае деятельность сталкера очень часто походит на навязчивое преследование маньяка, который замышляет что-то очень темное.

Пожилая пара пенсионеров Билл и Дороти Вакер жила своей тихой и непритязательной жизнью в сонном городке Массиллон в округе Старк, штат Огайо. Они прожили тут всю жизнь, были в браке 48 лет, у них было множество друзей и знакомых, они дружили со всеми своими соседями и никогда не переходили никому дорогу. Никаких известных врагов у них тоже не было.

Все изменилось в один из дней 1984 года. когда пенсионеры пришли домой с прогулки и увидели, что все в их доме перевернуто вверх дном, личные вещи раскиданы и ничто не лежало на своем привычном месте. При этом супруги не смогли сказать, было ли что-то украдено, поэтому они не решились заявлять в полицию и решили умолчать об инциденте, надеясь вскоре забыть о нем.

Все это, однако, показалось им очень странным. В Массиллоне проживает чуть более 30 тысяч человек, преступность тут крайне низкая, люди часто знают всех окрестных жителей в лицо и по именам, и тут настолько безопасно, что большинство людей вообще не запирают дома.

Спустя некоторое время в том же году некто снова посетил дом Вакеров в их отсутствие и снова перевернул там все вверх дном, раскидав все вещи. И снова шокированные пенсионеры не позвонили в полицию, выяснив, что ничего из вещей не пропало.

Лишь когда странный сталкер посетил их дом в третий раз, что произошло 16 января 1985 года, Билл Вакер написал заявление в полицию и указал, что это случалось уже три раза.

Полиция завела дело, но очень быстро зашла в тупик, так как в доме Вакеров не было найдено никаких отпечатков пальцев преступника или иных улик против него. Соседи Вакеров при этом уверяли, что не видели и не слышали ничего подозрительного.

Шли недели, месяцы. Вакеры привыкли спать по ночам с настороженностью прислушиваясь к каждому шороху. Но все было тихо и они начали постепенно успокаиваться. Но спустя 6 месяцев после третьего случая это случилось снова и на этот раз это произошло когда в доме находилась Дороти Вакер.

Дороти отдыхала после недавней операции на сердце и все в округе знали, что она еще очень слабая и старались ее не тревожить. Внезапно кто-то громко постучал в дверь, а когда Дороти открыла, она заметила на пороге молодого белого парня-блондина. Она ранее никогда не видела его, а парень начал говорить, что ехал мимо и что его машина сломалась, а ему надо позвонить друзьям.

Дороти сразу заподозрила что-то плохое, однако парень выглядел нормально, был одет чисто и казался вполне обычным человеком. Она впустила его в дом, а потом слышала как тот разговаривал по ее телефону в гостиной. Потом он крикнул ей "До свидания", но когда Дороти вошла в гостиную, то уже не заметила его и была неприятно удивлена тем, что парень даже не поблагодарил ее. Дороти решила, что он ушел, но это было не так. Когда женщина выходила из гостиной, кто-то так сильно ударил ее сзади по голове, что она упала и потеряла сознание.

Очнулась женщина парой часов позже и оказалась лежащей на полу кухни с кляпом во рту и связанной по рукам и ногам. Она в ужасе оглядывалась по сторонам. но нигде не видела никаких предполагаемых преступников. Потом Дороти кое-как удалось доползти до окна, подняться на ноги и вскоре ее напуганное лицо с кляпом во рту в окне увидели проходящие мимо дома соседи.

Дороти освободили, вызвали Скорую, которая осмотрела женщину и сказала, что она сильно не пострадала. Потом Дороти подробно описала полицейским как выглядел тот парень и полиция везде развешала портрет по ее описанию.

В доме все осмотрели и нашли, что все ценные вещи и деньги лежат на своих местах, однако пропала старая кинокамера, старые часы, старый семейный револьвер и старое же радио. А на стене в одной из комнат нашли свежую надпись "Дешево, но сгодится".

Полиция ничего не могла сказать, зачем этим людям понадобились несколько старых вещей пенсионеров, которые даже не имели никакой антикварной ценности, почему они преследовали именно их и кто это сделал.

Потом все стало еще страшнее. Кто-то начал звонить пенсионерам днем и ночью и просто молчал в трубку, говорил невпопад насмешливые или оскорбительные ругательства или тяжело дышал.

Далее на пороге своего дома пенсионеры начали находить украденные у них ранее вещи, аккуратно завернутые в пакеты из супермаркета с тщательно вытертыми отпечатками пальцев.

И это был еще не конец.

Вскоре по ночам пенсионеры начали слышать как кто-то стучится в их входную дверь или в стены дома. Когда они вставали и смотрели в окно, то никого там не видели. Тогда Вакеры установили возле входной двери мощный фонарь, который светил всю ночь. А вскоре они нашли на пороге записку "Ваш фонарь просто смешон".

Потом пошли и другие записки, часто оскорбительные и написанные корявым, почти детским почерком. Они также были тщательно вытерты, чтобы на них не нашли отпечатков пальцев. Вакеры вызывали полицию после каждого случая, но она ничего не могла с этим поделать, преследование сталкера (или нескольких сталкеров) продолжались.

Все стало в конце концов таким жутким, что Вакеры стали опасаться за свою жизнь и тогда они позвали к себе друзей и родных, чтобы те установили дежурство в их доме на одну ночь.

Люди расположились тремя группами в комнатах дома и снаружи, держа связь между собой по рации и обращая внимание на каждый шорох. Они провели в таком напряженном состоянии несколько ночных часов, не услышав и не увидев ничего странного, но наутро на пороге дома была найдена новая записка, где было написано "Получите сообщение".

Так и осталось загадкой как кто-то мог подойти к дому и оставить эту записку, если за домом тщательно следили всю ночь.

Подобные действия продолжались с разными промежутками до того дня когда Билл Вакер скончался, это было 9 июля 1999 года. Дороти умерла 22 июля 2010 года. Дело загадочного сталкера, преследовавшего этих пенсионеров, так никогда и не было разгадано.

Оно неоднократно тщательно разбиралось на многочисленных англоязычных форумах, а также на сайте Reddit, однако логичных теорий было высказано немного. По одной из них сталкером мог быть кто-то из родни этой пары, кто-то очень сильно обиженный на них и желающий им отомстить. Однако не о каких конфликтах Вакеров с их детьми или другими родственниками не было известно, а в маленьких городках о подобном как правило знают все соседи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Маленький непалец принимал участие в разнообразных телешоу, ездил по всему миру, встречался с самыми высокими людьми в мире и наслаждался вниманием к своей персоне. Рост Хагендры был равен всего 67 см, а вес 5,5 кг. С самых юных лет этот человечек был миниатюрного роста, родившись с врожденной карликовостью. Когда он был ребенком, то уже был […]