Путин порассуждал о бессрочном пребывании у власти

К такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге порассуждал о бессрочном пребывании одного человека у власти и заявил, что к подобной практике возвращаться не стоит. Его слова в субботу, 18 января, приводит «Интерфакс».

Во время общения с главой государства один из ветеранов предложил отказаться от ограничения полномочий президента конкретными сроками и закрепить это в Конституции. В ответ Путин заявил, что понимает существующие у некоторых граждан опасения, связанные с нестабильностью, к которой может привести смена президента, однако подчеркнул, что никакой необходимости возрождать практику, существовавшую в советские годы, нет.

«Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти… К такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — заявил Путин.

15 января Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что в России необходимо ужесточить требования к кандидатам на пост президента. В частности, по его словам, они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства другой страны. Кроме того, российский лидер согласился убрать из Конституции оговорку о президентстве более двух сроков подряд.

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Последнее: К такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге порассуждал о бессрочном пребывании одного человека у власти и заявил, что к подобной практике возвращаться не стоит. Его слова в субботу, 18 января, приводит «Интерфакс». Во время общения с главой государства один […]