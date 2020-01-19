«Новая газета» и сам Коротков пытались оспорить факты и заявить о своей невиновности, угрожая ФАН подать в суд.

СМИ сообщили, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков связан с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Федеральное агентство новостей (ФАН) провело масштабное расследование. Оно касалось хищений нефти террористами на Ближнем Востоке, а также того, как Соединенные Штаты связаны с террористами. В ходе него и были обнаружены весомые признаки о сотрудничестве российского либерала и ИГ (запрещена в РФ).

Как сообщает Федеральное агентство новостей, этим либералом оказался бывший сотрудник «Фонтанки» и ныне действующий корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков. По версии издании, он активно контактировал с радикальными исламистами и убийцами. Впервые слухи о сотрудничестве Короткова и ИГ появились еще в сентябре 2017 года. Telegram-канал Directorate 4 разместил фотографию, на которой четко виднелись распечатки материалов издания «Фонтанка». На одном из документов был написан телефонный номер журналиста. Тогда это были всего лишь слухи, но на данный момент, как утверждает Федеральное агентство новостей, его связь с ИГ подтверждена.

ФАН смогло выйти на бывшего сирийского боевика. В своем интервью он рассказал, что во время боевых действий в его обязанности входило перехватывать радиосигналы и прослушивать телефонные разговоры. Также он неоднократно взаимодействовал с представителями СМИ. Коротков как раз был в их числе. Источник сообщил, что Коротков получал всю актуальную информацию о текущей ситуации в Сирии, а также о том, что происходит в рядах боевиков. По словам источника, он активно сотрудничал с американцами.

По всей видимости, благодаря тому, что у журналиста были хорошо налажены контакты с террористами, он имел доступ ко всем эксклюзивным и актуальным материалам, не покидая Петербург. Известие о деятельности Короткова вызвало серьезный резонанс в обществе. «Новая газета» и сам Коротков пытались оспорить факты и заявить о своей невиновности, угрожая ФАН подать в суд. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил, что правоохранительные органы могут проверить поступившую информацию

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