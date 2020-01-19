Евгений Петросян перестал общаться с родной дочерью после предательства

Евгений Петросян перестал общаться со своей единственной дочерью Викториной после ее предательства, пояснил адвокат Сергей Жорин. Женщина проживает в США, но несколько месяцев назад прилетела в Россию и остановилась у Елены Степаненко.

Как отметил Сергей Жорин, адвокат юмориста, Евгений Петросян несколько недель не мог попасть в собственную квартиру, где проживает Степаненко, чтобы забрать личные вещи. Когда он все же попал туда, в квартире вместе с экс-супругой юмориста находилась и его родная дочь Виктория. Женщины потребовали у артиста телефон, при этом не отходя от него ни на шаг, пока он паковал все необходимое.

Такое отношение Евгений Петросян посчитал предательством со стороны наследницы, которой он прежде много помогал. Возможно, дочь не одобрила брак знаменитого отца с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой, предполагая, что ее ждет раздел имущества с молодой возлюбленной юмориста.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Евгений Петросян перестал общаться со своей единственной дочерью Викториной после ее предательства, пояснил адвокат Сергей Жорин. Женщина проживает в США, но несколько месяцев назад прилетела в Россию и остановилась у Елены Степаненко. Как отметил Сергей Жорин, адвокат юмориста, Евгений Петросян несколько недель не мог попасть в собственную квартиру, где проживает Степаненко, чтобы забрать личные вещи. […]