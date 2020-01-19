Путин объявил о выплатах ветеранам в размере 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню победы 9 мая получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей, объявил на мероприятии к годовщине прорыва блокады Ленинграда президент Владимир Путин. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

Он отметил, что обычно к годовщине Победы ветераны и труженики тыла получают разовые выплаты по 10 и 5 тысяч рублей соответственно. «Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая нехитрая мысль: у нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…> помощь, связанную с этой цифрой», — объяснил президент.

На встрече Путин также объявил о создании центра архивных документов о Второй мировой войне, чтобы не допустить искажения истории. «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал он.

Источник: Новая газета

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