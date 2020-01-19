Мнение: «Защитник Европы»

19.01.2020, 7:12, Разное

Крупнейшее военное развертывание США в Европе за четверть века в инфографике.
6 больших учений, около 20 тыс. солдат регулярной армии и национальной Гвардии, доставляемых воздухом и морем в дополнение 17 000 солдатам из других стран НАТО.
Более 20 тыс. единиц техники и оборудования. Будут демонстрировать "сдерживание России".

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Крупнейшее военное развертывание США в Европе за четверть века в инфографике.6 больших учений, около 20 тыс. солдат регулярной армии и национальной Гвардии, доставляемых воздухом и морем в дополнение 17 000 солдатам из других стран НАТО. Более 20 тыс. единиц техники и оборудования. Будут демонстрировать "сдерживание России". Источник: Colonel Cassad

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