Google разрабатывает два смартфона среднего класса

Разработчики корпорации Google намерены выпустить два смартфона среднего ценового сегмента. Сообщается, что одно из устройств оснастят поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Эксперты форума XDA нашли кодовые названия этих аппаратов в базе данных AOSP. Оказывается, первый девайс, получивший кодовое название Sunfish, будет обладать процессором Snapdragon 730, второй, более мощный смартфон обзаведется чипсетом Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом.
Других сведений о будущих новинках пока не предоставлено. По неофициальных данным зарубежных инсайдеров, американская компания готовит выпуск смартфонов Pixel 4a с поддержкой LTE и Pixel 4a XL 5G в конце весны 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Разработчики корпорации Google намерены выпустить два смартфона среднего ценового сегмента. Сообщается, что одно из устройств оснастят поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Эксперты форума XDA нашли кодовые названия этих аппаратов в базе данных AOSP. Оказывается, первый девайс, получивший кодовое название Sunfish, будет обладать процессором Snapdragon 730, второй, более мощный смартфон обзаведется чипсетом Snapdragon 765 с интегрированным […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пенсионный фонд России: Россиянки будут жить на пенсии своих умерших мужей / 18 декабря
- Поклонников удивляет черная повязка на голове Аллы Пугачевой / 10 января
- В Москве три человека были спасены из огня / 16 декабря
- Мнение: Письма про «давать» и «тянуть» / 18 апреля
- Отцовские чувства / 9 января
- Стало известно о смерти знаменитой писательницы / 24 декабря
- Названы победители премии «Золотой глобус» / 6 января
- Власти планируют создать около десяти партийных проектов перед выборами в Госдуму в 2021 году / 12 января