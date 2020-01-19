Google разрабатывает два смартфона среднего класса

Разработчики корпорации Google намерены выпустить два смартфона среднего ценового сегмента. Сообщается, что одно из устройств оснастят поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Эксперты форума XDA нашли кодовые названия этих аппаратов в базе данных AOSP. Оказывается, первый девайс, получивший кодовое название Sunfish, будет обладать процессором Snapdragon 730, второй, более мощный смартфон обзаведется чипсетом Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом.

Других сведений о будущих новинках пока не предоставлено. По неофициальных данным зарубежных инсайдеров, американская компания готовит выпуск смартфонов Pixel 4a с поддержкой LTE и Pixel 4a XL 5G в конце весны 2020 года.

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Последнее: Разработчики корпорации Google намерены выпустить два смартфона среднего ценового сегмента. Сообщается, что одно из устройств оснастят поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Эксперты форума XDA нашли кодовые названия этих аппаратов в базе данных AOSP. Оказывается, первый девайс, получивший кодовое название Sunfish, будет обладать процессором Snapdragon 730, второй, более мощный смартфон обзаведется чипсетом Snapdragon 765 с интегрированным […]