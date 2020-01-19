Google разрабатывает два смартфона среднего класса

19.01.2020, 7:04, Разное

Разработчики корпорации Google намерены выпустить два смартфона среднего ценового сегмента. Сообщается, что одно из устройств оснастят поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Эксперты форума XDA нашли кодовые названия этих аппаратов в базе данных AOSP. Оказывается, первый девайс, получивший кодовое название Sunfish, будет обладать процессором Snapdragon 730, второй, более мощный смартфон обзаведется чипсетом Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом.

Других сведений о будущих новинках пока не предоставлено. По неофициальных данным зарубежных инсайдеров, американская компания готовит выпуск смартфонов Pixel 4a с поддержкой LTE и Pixel 4a XL 5G в конце весны 2020 года.



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Последнее: Разработчики корпорации Google намерены выпустить два смартфона среднего ценового сегмента. Сообщается, что одно из устройств оснастят поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Эксперты форума XDA нашли кодовые названия этих аппаратов в базе данных AOSP. Оказывается, первый девайс, получивший кодовое название Sunfish, будет обладать процессором Snapdragon 730, второй, более мощный смартфон обзаведется чипсетом Snapdragon 765 с интегрированным […]

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