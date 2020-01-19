В Китае выявили 17 новых случаев заражения вирусом неизвестной пневмонии

19.01.2020, 6:51, Новости дня

На территории Китая зарегистрированы 17 новых случаев пневмонии неизвестного типа, сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань.

По данным комитета, всем поступившим инфицированным оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы, передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор оценил опасность нового появившегося в Китае коронавируса.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В начале января специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый вид коронавируса.



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Последнее: На территории Китая зарегистрированы 17 новых случаев пневмонии неизвестного типа, сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань. По данным комитета, всем поступившим инфицированным оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы, передает […]

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