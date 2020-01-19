Директора по РФ Совета нацбезопасности Белого дома отстранили от работы

Старший директор по РФ и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик временно отстранен от работы из-за внутреннего расследования, сообщил портал Axios.

По сведениям источника портала, Пик в период с 21 по 24 января должен был посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в рабочем графике госсекретаря США Майка Помпео не оказалось запланировано встреч с представителями РФ во время проведения берлинской международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

В столицу Германии для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция, а также стороны конфликта в Ливии.





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Последнее: Старший директор по РФ и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик временно отстранен от работы из-за внутреннего расследования, сообщил портал Axios. По сведениям источника портала, Пик в период с 21 по 24 января должен был посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Ранее […]