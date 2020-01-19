Audi опубликовала цены на автомобили Q5 и A8

Представители Audi назвали цены на гибридные версии Q5 и A8. Автомобили должны появиться на рынке в текущем году, также возможны поставки электрокара A7.

На территории США самой востребованной моделью корпорации является Q5 с ценником в $54 тысячи. Машина обладает трансмиссией TFSI. За подобную стоимость можно приобрести транспортное средство Premium стартового класса. За более престижную версию автолюбителям придется заплатить 57,5 и $61,3. Cогласно надеждам немецкого предприятия, любой потребитель сможет взять налоговый кредит на сумму до $6,7 тысячи, что даст возможность уменьшить цену до $47,1 тысячи, $50,8 тысячи и $52 638 соответственно. Новую Audi оснастили 2-литровым двигателем на 4 цилиндра с турбонаддувом, который работает в паре с электродвигателем, мощностью 362 лошадиных силы. Также есть вариант с 3-литровым мотором, выдающим 349 лошадиных сил. Q5 может набрать первые 100 км/ч лишь за 5,1 секунды.

Модель A8 представлена только в одной версии. Под капотом находится 3-литровый двигатель V6, установленный в гидротрансформатор. Он взаимодействует с 8-ступенчатой АКПП и развивает 443 лошадиных силы. Авто можно приобрести за $95 тысяч.

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