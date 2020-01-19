Ларису Копенкину ограбили на отдыхе в Индии

19.01.2020, 6:04, Разное

Лариса Копенкина разместила в Instagram публикацию, в подписи к которой рассказала, что ее ограбили во время отдыха в Индии. По словам бизнесвумен, сотрудники отеля отказались помочь ей вызвать полицию.
Сейчас знаменитость находится на Гоа, где уже неделю наслаждается пляжем и достопримечательностями. Как сказала Копенкина, она влюбилась в Индию, поскольку здесь ее никто не отвлекает. Вот только отдых экс-супруги Шаляпина омрачили некоторые события – ее ограбили. «Нас ограбили ночью, пока мы спали в номере!» — пояснила звезда. Затем она добавила, что не дождалась сотрудников полиции, и ей не помог даже туроператор. Предпринимательница призвала подписчиков быть внимательными и беречь свои документы.

При этом Копенкина не расстроилась из-за случившегося и оплакивать украденные вещи не собирается. Экс-супруга певца пожелала фолловерам хорошего дня и добра и, как она выразилась, пошла «купаться-окунаться».

Летом прошлого года бизнесвумен также стала жертвой подобного инцидента во время отдыха в Испании. Тогда у нее украли все деньги, из-за чего поклонники высылали кумиру средства на обратный билет домой.



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