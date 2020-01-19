Брежнев, а не Елбасы

Советский сценарий путинского транзита.
Эксперты сломали голову в обсуждениях сенсационных заявлений Владимира Путина в Послании Федеральному собранию. Много комментаторов утверждают, что в РФ осуществляется «казахстанский сценарий» перехода власти. Но с большой вероятностью 15 января Путин представил нам не казахстанский, а советский сценарий организации власти.
Прежде чем перейти к сути предложенных изменений, разберем задачи, стоящие перед российским президентом. Их три:
Как решить эти три задачи одновременно? Вариант остаться президентом пожизненно, отменив поправку на число сроков, не решает первую задачу — избежать выборов.
Должность должна быть невыборной.
Многие наблюдатели ссылаются на опыт Казахстана, где Нурсултан Назарбаев решает сходные задачи. В 2019 году Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента. При этом полномочия президента в соответствии с Конституцией перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Токаев — человек без харизмы, с 2007 года занимал должность главы сената: то есть не имел серьезного опыта в правительстве и возможности выстраивать там личные связи, создавать свою команду, был максимально зависим от Назарбаева.
Нурсултан Назарбаев с преемником Касым-Жомартом Токаевым (слева направо). Фото: Алексей Филиппов / AP/ТАСС
В преддверии транзита пост президента Казахстана лишился ряда полномочий. Ряд функций были переданы Совету безопасности Казахстана. Статус самого Совбеза был изменен с консультативно-совещательного на конституционный. Совбез получил контроль над силовиками, центральными и местными исполнительными органами, а Назарбаев — право пожизненно его возглавлять. Вдобавок Назарбаев остался председателем правящей партии «Нур Отан» и, как лидер «правящей» партии, контролирует премьерский пост (принятые в 2007 г. поправки к Конституции ослабили полномочия президента Казахстана, введя новую процедуру утверждения премьер-министра парламентом).
В преддверии ухода Назарбаева с президентского поста также были расширены полномочия сената, получившего право утверждать председателя Нацбанка, генпрокурора, председателя и судей Верховного суда, а также председателя Комитета национальной безопасности. На позиции главы сената (который замещает президента в случае отставки или недееспособности) после ухода Назарбаева с поста президента Токаева сменила дочь Назарбаева Дарига.
Таким образом, Назарбаев де-факто сохранил — через Совбез — контроль над силовиками и исполнительной властью и — через правящую партию «Нур Отан» — контроль над законодательной властью. Параллельно дочь Назарбаева контролирует верхнюю палату парламента, прокурора, Нацбанк и судебную ветвь. Получается, власть расщеплена как минимум на четыре института (президент — председатель Совбеза — глава сената — премьер).
Судя по Посланию, похоже, что Путин осуществляет тот же сценарий. Скажем, намечен тренд на ослабление президента с усилением Госдумы: по задумке, ГД должна получить право утверждать кандидатуры премьера и всех вице-премьеров и федеральных министров, а президент будет обязан назначить их на должность (раньше президенту было достаточно получить согласие Госдумы).
Это ровно тот же новый функционал, который парламент Казахстана получил в результате поправок 2007 года.
Однако важное отличие Казахстана от РФ — это огромная роль родственных связей. Казахстанское законодательство не запрещает родственных отношений между госслужащими, а родственники Назарбаева играют существенную роль в казахстанской политике. Скажем, племянник Назарбаева Самат Абиш является зампредом Комитета национальной безопасности Казахстана, ранее ту же должность занимал другой родственник Назарбаева — муж Дариги Назарбаевой. Родственники с большей гарантией выполнят взятые обязательства и с ними проще делиться властью.
Председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (слева направо). Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Путин, в отличие от Назарбаева, не вводит своих родственников во власть. Поэтому у него меньше доверенных лиц — людей, с которыми можно властью делиться. По сути, за все 20 лет у Путина появился один лишь Медведев, оправдавший доверие и отдавший трон назад в 2012 году и сильно смахивающий на Токаева по своим базовым характеристикам.
Что делать Путину в ситуации, когда доверенных лиц мало? Вероятный сценарий — это максимальное распыление полномочий между разными структурами власти и создание верховной неизбираемой позиции, которую Путин сможет занимать пожизненно, контролируя все структуры власти одновременно. Такая схема напоминает систему власти позднего СССР.
Госдума, Совфед и президент по-прежнему будут «избираться», эту процедуру можно даже дополнительно «демократизировать» под лозунгами «развития парламентаризма в России».
Но настоящая власть будет не у них — а у новых неизбираемых институций.
Они возникнут над прежними в виде настройки. Неслучайно Путин сегодня заявил, что особое внимание при создании нового законодательства надо уделить Госсовету.
Госсовет и Совбез стоят над Госдумой, Совфедом, премьером и президентом, утверждая все их решения. Параллельно полномочия Думы, Совфеда, премьера и президента максимально ослаблены и распылены между собой за счет взаимных сдержек-противовесов. Контуры этого «распыления» уже намечены в Послании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страна двух господ. Что бывает, когда появился новый президент, а старый никуда не ушел? Вот как это было в Казахстане
Скажем, как уже неоднократно намекал Путин, один и тот же человек не сможет избираться на пост президента более двух сроков подряд, а возможно, и само число сроков будет сокращено до одного. Под лозунгами усиления институтов и парламентаризма часть функций от президента и премьер-министра перейдут Госдуме и Совфеду. С целью максимально распылить их полномочия будут введены взаимные дополнительные сдержки и противовесы. Это придаст Госсовету и Совбезу дополнительную координирующую функцию. Такой сценарий будет сопровождаться обязательными официальными лозунгами развития парламентаризма и укрепления институтов «развивающейся» российской государственности.
Иными словами, вероятно,15 января Путин явил нам не казахстанский, а советский сценарий организации властной системы. Сам Путин станет новым Брежневым, а не Елбасы. А насколько успешно пройдет реализация такого сценария, мы увидим в самое ближайшее время.
Мария Снеговая
политолог
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Советский сценарий путинского транзита. Эксперты сломали голову в обсуждениях сенсационных заявлений Владимира Путина в Послании Федеральному собранию. Много комментаторов утверждают, что в РФ осуществляется «казахстанский сценарий» перехода власти. Но с большой вероятностью 15 января Путин представил нам не казахстанский, а советский сценарий организации власти. Прежде чем перейти к сути предложенных изменений, разберем задачи, стоящие перед российским […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ревнивую Заворотнюк страшно наказали после сильного укуса / 30 декабря
- «ЧВК Вагнера» жестко разгромили в Африке / 29 ноября
- Известная супермодель возбудила народ «обнаженкой» / 28 ноября
- Что не нравится россиянам в новогодних праздниках / 18 декабря
- Фото дочери Стоцкой поразило россиян / 10 декабря
- «Никакого паралича!»: раскрыта правда о состоянии умирающей Заворотнюк / 12 декабря
- Чистокровную еврейку Волчек отпели в православном храме / 29 декабря
- Дочь Жасмин Маргарита Шор больше не верит в Деда Мороза / 12 декабря