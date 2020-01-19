Мнение: Подавление протестов против пенсионной реформы

Во Франции прошел уже 62-й по счету акт протестов "Желтых жилетов", к которым присеодинились профсоюзы, протестующие против пенсионной реформы. Все это уже традиционно вылилось в столкновения с полицией, с десятками пострадавших, в первую очередь ввиду жестокости полиции, которая избивала мирных протестующих.
И еще.
https://twitter.com/BasedPoland/status/1218611700745867265
https://twitter.com/AD12369002/status/1218505498850471937
https://twitter.com/AD12369002/status/1218574353157230592
https://twitter.com/Circonscripti18/status/1218611483585798147
Акт №63 намечен на следующую субботу.
Режим Макрона угнетающий свободолюбивый французский народ должен уйти. Франция будет свободной!
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Во Франции прошел уже 62-й по счету акт протестов "Желтых жилетов", к которым присеодинились профсоюзы, протестующие против пенсионной реформы. Все это уже традиционно вылилось в столкновения с полицией, с десятками пострадавших, в первую очередь ввиду жестокости полиции, которая избивала мирных протестующих. И еще. https://twitter.com/BasedPoland/status/1218611700745867265 https://twitter.com/AD12369002/status/1218505498850471937 https://twitter.com/AD12369002/status/1218574353157230592 https://twitter.com/Circonscripti18/status/1218611483585798147 Акт №63 намечен на следующую субботу.Режим Макрона угнетающий […]
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