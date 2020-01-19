В Москве трое мужчин провалились под лед

19.01.2020, 5:12, Новости дня

В российской столице трое мужчин провалились под лед при попытке перейти водоем, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега… Мужчины с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены и подняты на борт судна», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Пострадавших передали медикам.

По данным столичного главка МЧС России, информация о находившихся на тонком льду Борисовских прудов людях поступила в 1.20 мск, а уже в 1.23 мск на борт судна на воздушной подушке были подняты мужчины 1979, 1982 и 1984 годов рождения. По данным МЧС, инцидент произошел в 20 метрах от берега. Место, где спасли мужчин, не оборудовано для крещенских купаний.

Спасатели также напоминают, что не стоит выходить на тонкий лед водоемов, а купаться нужно только в оборудованных местах, соблюдая правила безопасности.

Напомним, 11 января в Подмосковье погибли двое провалившихся под лед детей.



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Последнее: В российской столице трое мужчин провалились под лед при попытке перейти водоем, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. «На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега… Мужчины с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены и подняты […]

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