Врачи рассказали, как не пропустить начало артрита

Поскольку у каждого человека различный индивидуальный порог боли, он не всегда может распознать первые признаки артрита – воспалительного заболевания суставов, из-за которого страдают тысячи людей во всем мире. Врачи рассказали о симптомах, указывающих на развитие недуга.

Если боль в суставах настолько сильная, что человек не может уснуть, то речь может идти об остеоартрозе. Иногда суставы могут быть очень скованными после сна или длительного бездействия – это указывает на распространенную форму артрита. В некоторых случаях человек может пожаловаться на внезапные мучительные боли в большом пальце ноги. Скорее всего, это приступ подагры – одной из распространенных форм артрита.

При остеоартрозе люди могут пожаловаться на сильные боли в суставах при подъеме по лестнице. Ситуация усугубляется при наличии лишнего веса, отметили медики. Состояние, напоминающее грипп, а именно скованность и боль в суставах, указывает на развитие ревматоидного артрита. При возникновении уплотнений на пальцах, напоминающих шишки, врачи, как правило, диагностируют остеоартроз.

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Последнее: Поскольку у каждого человека различный индивидуальный порог боли, он не всегда может распознать первые признаки артрита – воспалительного заболевания суставов, из-за которого страдают тысячи людей во всем мире. Врачи рассказали о симптомах, указывающих на развитие недуга. Если боль в суставах настолько сильная, что человек не может уснуть, то речь может идти об остеоартрозе. Иногда суставы […]