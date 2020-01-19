Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в интервью The Washington Post о готовности к диалогу с Соединенными Штатами.
«Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений. <…> Отношения, [основанные] на уважении и диалоге, приносят беспроигрышную ситуацию. Конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех. Это формула», – приводит слова Мадуро ТАСС.
При этом венесуэльский президент сообщил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи, отмечает издание.
Напомним, США призывают к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживая лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем страны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Советский сценарий путинского транзита. Эксперты сломали голову в обсуждениях сенсационных заявлений Владимира Путина в Послании Федеральному собранию. Много комментаторов утверждают, что в РФ осуществляется «казахстанский сценарий» перехода власти. Но с большой вероятностью 15 января Путин представил нам не казахстанский, а советский сценарий организации власти. Прежде чем перейти к сути предложенных изменений, разберем задачи, стоящие перед российским […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Россия вложит 500 млн долларов в модернизацию сирийского порта Тартус / 17 декабря
- Виктории Боне дали смачную оплеуху / 20 декабря
- Мнение: О счастье жить в России / 16 января
- Эксперты назвали 10 механизмов в машине, которые могут напрочь замерзнуть / 30 ноября
- На видео попало испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты / 20 декабря
- Диетолог Винченцо Лигуори порекомендовал есть в новогодние праздники сухофрукты для сохранения здоровья и веса / 27 декабря
- В скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской поставлена точка / 28 ноября
- В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского / 13 декабря