Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

19.01.2020, 4:37, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в интервью The Washington Post о готовности к диалогу с Соединенными Штатами.

«Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений. <…> Отношения, [основанные] на уважении и диалоге, приносят беспроигрышную ситуацию. Конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех. Это формула», – приводит слова Мадуро ТАСС.

При этом венесуэльский президент сообщил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи, отмечает издание.

Напомним, США призывают к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживая лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем страны.



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