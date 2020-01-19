Мнение: Как США присвоили идеи левых

Неплохая статья палестинского профессора о том, как американский империализм использует левую риторику для достижения своих целей, присваивая и извращая классические левые идеи и лозунги.

Как США присвоили идеи левых

С 80-х годов и экспансии неолиберального порядка при Рейгане до охвата им всего мира, США удвоили усилия по искажению смысла важнейших политических терминов, применявшихся левыми против мощи США.

Цель была -полностью переделать политическую культуру, чего успешно добились внутри США, но гораздо меньше – за ее пределами. Хотя этот проект привел к крупнейшим переменам в США со времен начала холодной войны в конце 40-х, он только незначительно повлиял на тех, кто не принадлежит к населению США с их промытыми мозгами (за исключением Англии, Германии, и в меньшей степени – Франции).

В 1980-х такие усилия направили на весь мир, особенно после падения СССР. Эта переделка шла двумя методами.

Эпоха новояза

Первый – лишить идеи их содержания и теоретического смысла, чтобы оторвать их от связи с мощью США и применять их к чему угодно. Как в новоязе Оруэлла.

Важный пример – марксистская идея империализма, тесно связанная с 19 века с промышленно развитыми капстранами, стремящимися выкачать ресурсы из других стран, господствуя над ними экономически, политически, социально и культурно.

В 1980-90-х годах некоторые идеологи США могли признать, что их страна, возможно, империалистическая, но прежде всего они называли так СССР, который Рейган, как и Чомски, обычно называл «империей зла».

Намеренно смешивая гегемонию над другими странами с «империализмом», США недавно начали обвинять в империализме Россию, Китай и даже Иран.

В эпоху СССР, все восточноевропейские союзники СССР имели тот же – или более высокий – доход на душу населения, что и СССР, который их часто субсидировал, покупал у них промышленные товары и экспортировал туда сырье, что было противоположностью империализма, однако на этот факт недалекие обвинители СССР не обращают внимания.

Если бы страны под гнетом империализма США, чей доход на душу населения – небольшая часть от того, что в США, получили бы рост доходов до того же уровня или выше, чем в США, возможно, стоило бы говорить о сходстве «империализма» СССР, и настоящего империализма США во всем мире. Примеры стран с высокими доходами на душу населения (граждан) в немногих странах вроде Кувейта или Сингапура (при этом не считая большое количество иностранных рабочих в этих странах, чьи доходы куда ниже) – неважное «опровержение».

Определение демократии

Другая важная левая идея со времен Французской революции – «демократия». США ее пропагандисты бесстыдно называли демократией с 1776. Очевидно, 2 века колониального грабежа и физического и культурного геноцида против индейцев, столетие рабства и затем столетие расистского апартеида, и полтора века лишения женщин права голоса не считаются.

Хотя США в самом деле были демократией высшей расы в этот период, это не то, что под «демократией» понимали в остальном мире, не говоря о тех американцах, которых не включали в такую «демократию».

Правда, что с 1965 по 2001 год можно бы назвать США умеренно репрессивной, расистской и с неравенством женщин, но «демократией», но с тех пор США стали крайне репрессивной, расистской «демократией».

Однако мощь шовинизма США такова, что даже Обама и Хилари Клинтон с восхищением говорят о «наших отцах-основателях» и о том, что «мы — старейшая демократия в мире» — хотя оба они фактически не принадлежали бы к тогдашней «демократии». Это похоже на то, как если бы Нельсон Мандела называл основателей колонии ЮАР – «отцами-основателями» демократии в ЮАР, которая «эволюционировала» и включила в себя чернокожих после 1994 года.

США и Европа все еще называет белых европейцев и американцев, которые убили десятки миллионов человек по всему миру, и поработили еще десятки миллионов и подвергали их самым варварским пыткам — «цивилизованными» — и говорят про порабощенных и угнетенных, которые боролись за освобождение – «дикари» — это тоже часть того же проекта США.

Проклятие расизму

Даже такие идеи, как расизм – которые, как и империализм, тесно связаны с западной политической и экономической мощью – лишили смысла и применяют как вздумается. Внезапно, небелый, которые предубежден против белых – «расист».

Но суть белого расизма не просто в ужасной, широко распространенной и расово предубежденной культуре Европы и США, а прежде всего в том, что это предубеждение всегда имело корни в политических и экономических органах власти – которые отрицают равные права, основываясь на расовых предубеждениях, включая право на труд, жилье, образование, здравоохранение и другие социальные службы, и дискриминацию против них в законах, подвергая их полицейским репрессиям.

Ни одна страна или группа небелых не имеет возможности угнетать белых как группу, даже если у них есть предубеждение против белых. Раньше проклятия расизму всегда основывались на мощи органов власти, а теперь новое имперское и неолиберальное значение расизма свело его всего лишь к личному предубеждению.

В самом деле, начиная с 1980-х гг, некоторые арабские, израильские и западные интеллектуалы (например, Садик Джалал аль-Азм, Фаваз Трабулси. Авишай Маргалит и Йан Бурума) начали говорить про «оксидентализм» — ориентализм наизнанку, как если бы существовала хотя бы одна арабская страна с мощными органами власти, пропитанными ненавистью к Западу, которая бы угнетала всех европейцев так же, как европейский империализм включал в себя ориентализм через колониальную и империалистическую политику на колонизированном Востоке.

Изобретая оксидентализм как показатель предубеждения против Запада, эти интеллектуалы делают вид, что ориентализм не является частью мощных империалистических органов власти, каким его показывает исследование Эдуарда Саида в его классической книге («Ориентализм» -пер.), а не более, чем просто личное или групповое предубеждение, чья связь с властью совершенно не важна.

Субъкетность как пособничество

Второй метод, которым извращали левые идеи, с помощью которых велась борьба против политики США — их присвоение как официальных принципов США. Например, поддержка «гражданскому обществу» и политическому «активизму» в Третьем мире, поддержку «субъектности» расовых меньшинств и женщин в США и за границей, и предпочтение «революций» и «легитимных» правительств «иностранной оккупации» — конечно, когда оккупанты не США и не Израиль.

С 1980-х тысячи НКО на деньги США и Европы и с их политическими целями превратили в местное «гражданское общество», а их хорошо оплаченных сотрудников – в «активистов».

Кроме того, идею «субъектность» угнетенных начали использовать в защиту тех, кто был проводником империалистических и расистских идей против своего народа – и кого США выбирает представителями этого народа.

Так что, с одной стороны, заклеймить анти-арабского и про-империалистического пропагандиста Фуада Аджами означает «отрицание его субъектности», и возмущение неолиберальными и расистскими судебными решениями чернокожего судьи Верховного Суда США Кларенса Томаса тоже означает «отрицание его субъектности», и т.д.

С другой стороны, для многих деятелей «правозащитных» НКО в странах Третьего мира, якобы «активистов», субъектность есть только у тех, кто заявляет, что сопротивляется местными органам власти, и кого поддерживают западные НКО. Обвинять тех, кто пособничает имперским органам власти и НКО в пособничестве империализму, опять же, означает «отрицание их субъектности», хотя на самом деле это просто признание их «субъектности» как пособников.

В то же время, субъектность тех, кто сопротивляется империализму США в своих странах, обычно отрицается «активистами» НКО, которые называют их всего лишь «прокси» российского, китайского или иранского «империализма».

«Легитимность»

В арабских СМИ (которые принадлежат почти на 100% тому или другому правителю или принцу стран Персидского залива) это стало общим местом. Тот, кто ставит под сомнение новые гегемонистские значения старых слов, становится мишенью любых обвинений, особенно в социальных сетях со стороны рекрутов новой имперской культуры.Что же до «легитимности», то руководство Палестинской Автономии (Фатх), которые в 2007 году захватили «власть» на Западном берегу и вычистили избранных представителей Хамас из правительства – «легитимное», а Хамас, который образовал избранное правительство в Газе против путчистов – «вырвал» Газу у легитимных «властей» ПА.

В Венесуэле никому не известный Гуаидо стал «легитимным» лидером страны, в то время как избранные лидеры стали «нелегитимными» — и избранный президент Боливии Моралес стал нелегитимным, а главари путча, поддержанного США – «легитимным».

Метод извращения смыслов политических идей включает также «революцию», которой становится любая массовая демонстрация против правительства, которое не нравится США, «терроризм» — любые действия мусульман против интересов США, военных или гражданских, но не те же действия белых, и «идеология» — любой, кто критикует США и западный империализм – «идеолог», а те, кто поддерживают их – «объективный», «прагматик» и «умеренный».

Успех этого проекта США можно оценить по числу предателей-интеллектуалов, в США и во всем мире, которые используют навязанные США значения и настаивают на том, что они «левые». На самом деле именно слово «левый» извратили больше всего.

«Левым» стали называть того, кто использует новые извращения США старых левых идей, а тех, кто старается разоблачить этот коварный проект США, клеймят как «анти-левых», если уж не просто реакционеров.

Добро пожаловать в новый имперский мир.

Джозеф Масад — палестинец, профессор современной арабской политики и интеллектуальной истории Колумбийского университета в Нью-Йорке. Он автор многих книг и статей — научных и популярных. Его книги и статьи переведены на более чем 10 языков.

Перевод с английского — https://www.middleeasteye.net/opinion/us-and-new-imperial-order (выполнен читателем "Рупора Тоталитарной Пропаганды")

На эту тему также рекомендую отличное исследование Макса Блюменталя и Бена Нортона https://colonelcassad.livejournal.com/5121214.html, которые достаточно наглядно показали, как используя бывших переродившихся троцкистов, американский империализм формирует мимикрирующих под левых "активистов", которые используются для продвижения имперских интересов в разных регионах мира, причем эта стратегия реализуется еще со времен прошлой Холодной войны.

Источник: Colonel Cassad

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