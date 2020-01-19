В Сети опубликован снимок финального дизайна PlayStation 5

19.01.2020, 4:04, Разное

Интернет-пользователь под ником The Drunk Cat опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter фотографию Sony PlayStation 5. По его словам, речь идёт о возможном финальном дизайне игровой приставки.
Кроме снимка невысокого качества, юзер поделился и рендерами консоли нового поколения. Отметим, что данные The Drunk Cat, как правило, достоверные. К примеру, именно у него первого в руках оказались изображения реального девкита PlayStation 5.

Представители корпорации Sony уже раскрыли часть технических характеристик будущего устройства. PlayStation 5 получит современную систему связи геймпадов Haptics/Adaptive Triggers, высокоскоростной SSD и привод Blu-ray. Скорее всего, дебют консоли на рынке состоится уже в текущем году.



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Последнее: Интернет-пользователь под ником The Drunk Cat опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter фотографию Sony PlayStation 5. По его словам, речь идёт о возможном финальном дизайне игровой приставки. Кроме снимка невысокого качества, юзер поделился и рендерами консоли нового поколения. Отметим, что данные The Drunk Cat, как правило, достоверные. К примеру, именно у него первого […]

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