В Северной Корее заменили главу МИД – СМИ

В Северной Корее поменяли министра иностранных дел. Об этом со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщил 18 января NK News.

Собеседники издания отметили, что вместо Ли Ен Хо назначили Ри Сон Гвона, появление которого во главе МИД может существенно повлиять на дипломатическую позицию КНДР в будущем.

Официально Пхеньян не объявлял имя преемника, это могут сделать 23 января на мероприятии для дипломатов.

Ри Сон Гвон в качестве главы северокорейской делегации «играл видную роль» на прошедших в 2018 году межкорейских переговорах.

Ли Ен Хо возглавлял МИД Северной Кореи с 2016 года.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Северной Корее поменяли министра иностранных дел. Об этом со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщил 18 января NK News. Собеседники издания отметили, что вместо Ли Ен Хо назначили Ри Сон Гвона, появление которого во главе МИД может существенно повлиять на дипломатическую позицию КНДР в будущем. Официально Пхеньян не объявлял имя преемника, это могут сделать […]