Мнение: Письмо: «Паттерн неудачника в отношениях»

Предыдущее письмо на тему имиджа было дурацким.

Хотя проблема там серьезная поднималась.

А вот другое письмо на ту же тему, совсем не дурацкое, вполне умное.

gale_t

Здравствуйте, Эволюция!

Моя проблема и письмо — о прокачке имиджа, а точнее одного конкретного аспекта- обаяния, которого у меня нет.

(Обаяние — это не какой-то отдельный аспект. Обаяние — это запас спонтанности в ресурсе. Обычно в ресурсе имиджа. Но автор скорее имеет в виду обаяние в ресурсе любви, а еще секса, так называемый сексапил. Бывает обаяние в других ресурсах тоже. В работе, в искусстве, в альтруизме, это обычно называют харизмой. Но в любом случае — это избыток спонтанности в ресурсе. Следствие мощной прокачки ресурса)

Мне 31, у меня свое жилье, машина, одеваюсь нормально (качественный европейский кэжуал), телосложение от природы неплохое, спорт в жизни присутствует. Довольно неплохо зарабатываю (тут мне повезло, благодаря родителям получил образование в США и попал в очень хорошую крупную компанию, там на хорошем счету). Внешне не красавец, но некоторым нравится мой типаж (скорее интеллигентный, чем брутальный).

(Он перечисляет характеристики социальной ОЗ. Но если говорить о любовных отношениях, это почти не имеет значения. Потому что девушек он выбирает с ОЗ примерно равной, без социальной пропасти. То есть за счет социальной ОЗ любовную ОЗ он компенсировать не может)

Но вся имеющаяся ОЗ быстро перестает быть существенной, когда дело доходит до любви, потому что девушкам со мной скучно.

Всю жизнь у меня минус дисбаланса с девушками и какой-то паттерн неудачника в отношениях, хотя в других сферах все относительно норм.

За годы неудач я проанализировал себя уже вдоль и поперек, и думаю иногда, что дело даже не в границах, а в моем убитом имидже именно по части общения. Который становится щипцами сам по себе. Например, мне очень сложно генерить темы для разговора, шутить или отвечать на шутки, у меня как бы замедленная реакция, в общении это выглядит как занудство, пассивность и чрезмерная серьезность. То что у других людей получается легко и непринужденно – например, рассказать что-то интересное или смешное, мне абсолютно недоступно и кажется сверхспособностью.

(Основная проблема автора неумение помещать фокус на девушку, а локус держать внутри границ. Пассивность = локус у девушки, занудство = фокус на себе)

На работе это нормально прокатывает, потому что можно говорить по делу, а вот в любой неформальной обстановке я сразу теряюсь и сливаюсь со стеной, в основном молчу.

(На работе это не прокатывает тоже, просто на работе фокус автора на деле, а не на себе. Иначе бы ему тоже было бы нечего сказать по работе. А в неформальной обстановке он не видит того предмета, куда надо помещать фокус. Сидит и думает о том, что сказать и как он выглядит, и поток совсем блокируется)

Общение меня очень утомляет, прямо физически, притом что я очень в нем нуждаюсь. Даже если я безумно увлечен девушкой, мне стоит невероятных усилий поддерживать оживленный двухчасовой разговор. Точнее, это просто не получается — через полчаса я сдуваюсь и просто слушаю ее, взгляд становится расфокусированным, голос вялым. Я четко чувствую напряжение, которое повисает в воздухе от слишком длинных пауз, которые я не могу заполнить и разговор полностью держится на девушке. Я — мастер затухающих бесед.

(Его увлеченность девушкой скорее всего проявляется в том, что он хотел бы нравиться ей, хотел бы близости с ней физической, хотел бы каких-то гарантий развития отношений. Вот на этом он и держит свой фокус. Напряженно держит фокус на этом. Увлечься какой-то темой разговора, забыв про себя, посмеяться над чем-то, посочувствовать, удивиться, рассказать что-то занятное он не может. А от страха, что он не может поддержать беседу, фокус еще больше прилипает к нему, а локус выходит за границы, прилипает к девушке и спонтанность окончательно иссякает, вплоть до физических страданий. Представляете, какой у него вид в этот момент?)

Как будто у меня совсем нет энергии в этой сфере, чтобы что-то дать собеседнику, а не только взять. Немного помогает алкоголь, но не каждый раз же пить. Даже кажется, что это какая-то биохимия мозга, как будто веществ каких-то не хватает.

(Биохимия мозга — следствие, а не причина. У здоровых людей биохимия мозга в норме, но управляют ею настройки личности. Там, где занятие вас увлекает, фокус стремится к интересующему предмету, локус накачивает вас энергией в процессе деятельного внимания и так образуется поток. Вся биохимия мозга занимается производством большого количества энергии для прокачки. А там, где занятие вас не увлекает, биохимия мозга отказывается энергию производить и мозг переходит в режим экономии, а потом и апатии)

Я чувствую, что девушки считают меня хорошим парнем, но не испытывают вдохновения. Я знаю интересные места, могу придумать досуг, пригласить-организовать, заплатить, я неплохо общаюсь онлайн (по крайней мере несколько девушек говорили комплименты, что им нравится, как пишу), но на самой встрече им приходится общение тянуть на себе, и они быстро тухнут. Типа, все мило и хорошо, спасибо, но больше не хочется. Или хочется, но как с другом. У меня огромная замкнутость и нулевая спонтанность. В меня не влюбляются.

(Привести в какое-то место и заплатить автор может, но не может поддержать общение. Ему не интересно общаться, он не может увлечься беседой и увлечь. Но если некоторые мужчины, не знающие о чем болтать с девушками, умеют хотя бы быстро к сексу переходить, вовлекают девушек в обнимашки, воркование и поцелуи, этот автор и тут не очень. Сексапил его подводит так же, как и общительность)

И вот как это прокачивать, я не могу понять. Все что касается физической части имиджа, мне понятно как делать – я обустраиваю квартиру, качаюсь, много путешествую, разбираюсь в музыке и кино. Я могу компенсировать этот свой недостаток кормом, но обычно этого хватает ненадолго, всем хочется эмоций, а не денег.

(Квартира — это хорошо. Привести девушку в уютную квартиру, усадить, приготовить ей поесть у нее на глазах, налить ей вина, включить приятную музыку или романтическое кино, смотреть на нее и говорить, какая она красивая — вполне достаточно. Еще хорошо — хорошая машина. Можно просто возить девушку по ночному городу или поехать с ней в другую область в выходной. Когда вы за рулем, говорить можно мало, ваш взгляд устремлен на дорогу, вам достаточно только поддерживать рассказ девушки словами «и что ты сделала?» «и что потом?» «ничего себе, как так?». И время от времени можно останавливаться, чтобы целовать ее. Мужчины-молчуны тоже пользуются любовью девушек, если они не киснут и не тухнут, когда молчат, а как-то шевелятся, что-то делают. Руль автомобиля крутят, рыбу потрошат, массаж девушке делают, пока она рассказывает о себе)

Справедливости ради надо сказать, что те девушки, с которыми таки возникали отношения, были с довольно высокой ОЗ. Может потому что на волне сильной влюбленности я становился более оживленным и мотивированным, какой-то резонанс возникал и с их стороны тоже.

(Поумней может быть были и разговаривать получалось проще)

Но все эти девушки через несколько месяцев –год от меня уходили – под разными вежливыми предлогами. До совместной жизни не доходило никогда. Обычно у меня были девушки очень спонтанные, которые сами могут генерить эмоции и атмосферу, с сильными характерами, какое-то время их что-то во мне привлекало, ну а потом им закономерно становилось тухло – физически и эмоционально. А я конечно подсаживался на эту чужую спонтанность, как на наркоту, ну и нередко сливался.

Когда пытаюсь снизить планку и начать встречаться с кем-то проще, все становится тухло еще быстрее — мне неинтересно, девушки вроде и согласны встречаться, но в целом тоже равнодушны.

Как будто я лишен самого базового качества, без которого это все не имеет смысла – умения харизматично общаться. Да ладно харизматично, просто нормально, хотя бы на уровне любого среднестатистического человека.

(Сначала замахнулся на уровень звезды, потом одернул себя. Не надо мечтать о харизме, пока со спонтанностью полный затык. Харизма — это избыток спонтанности, это когда у вас большой ее запас. Пока надо избегать ситуаций, где обстановка скучная, надо искать условия, где вы не будете сидеть друг напротив друга и киснуть. Какие-то квесты, игры, походы, спорт, клубы, вот такое вот надо искать. Помогать себе надо, раз такие сложности. Чем больше положительного опыта накапливается, тем лучше ресурс. Но получить опыт надо себе помочь. Кино смотреть вместе, в театр ходить и обсуждать это все, не лениться рот открывать и мозги напрягать. То есть кроме вас и девушки должно быть еще нечто третье, интересное обоим, о чем вы будете говорить, и это третье надо все время иметь в виду, искать и организовывать, не надеяться каждый раз, что вы слепите тему из воздуха. Из воздуха умеют лепить только люди с прокачанным ресурсом. Как хороший повар сделает кулинарный шедевр из ничего, а если вы совсем не умеете готовить, вам нужны хорошие продукты, которые можно просто порезать, смешать и будет хорошее блюдо)

Все курсы, которые нахожу на эту тему, как будто не про то. Но ведь общение это тоже навык, значит его можно прокачать, хотя бы до какой-то степени?

(Можно прокачать. Но надо представлять себе, что такое прокачка. Это когда вам очень что-то интересно, то есть фокус на этом, а локус внутри и вы активно-активно действуете, энергию генерите в направлении интереса. Вот когда идет поток и происходит прокачка. А если ваш фокус безжизненно повис и вы никак не можете сфокусироваться на предмете, ваше внимание вновь и вновь соскальзывает на вашу досаду или скуку или тревогу, и локус болтается где-то вне границ и вы не знаете, что вам делать и как, никакой прокачки быть не может)

Эволюция, подскажите, пожалуйста, направление движения. Я очень устал от себя, от этой своей проблемы, я очень хочу измениться, сдвинуться с мертвой точки. Что мне нужно делать, чтобы развить эту сторону своей личности?

(Начать надо с кругов общения. Нужны не просто свидания, а общение с девушками в рамках какого-то совместного хобби. Чтобы было о чем говорить и чтобы состояние ваше было не унылым, а активным, энергичным. Ну и сексапил еще желателен. Сексапил — это анти-корона равенства, а анти-корона — это что-то вроде колпачка. Скоро расскажу про это)

Спасибо вам!

Источник: Эволюция

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