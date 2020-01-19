Глава МВФ заявила о возможном возвращении мировой экономики к состоянию Великой депрессии

19.01.2020, 3:30, Новости дня

Мировая экономика рискует вернуться к состоянию Великой депрессии. Об этом сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне, пишет The Guardian.

Она заявила, что  новое исследование МВФ сравнивает текущую экономику с «бурными 1920-ми годами» и крахом рынка 1929 года, и показало, что подобная тенденция уже началась.

Георгиева отметила, что неравенство между странами за последние десятилетия сократилось, но оно углубилось внутри стран.

Также, по ее словам, глобальная торговая система «нуждается в значительном обновлении».

Великой депрессией назвали мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. Наиболее сильно он затронул США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию. Больше всего во время Великой депрессии пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения платежеспособного спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40–60%, а США охватила безработица.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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