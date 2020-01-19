Саррадж пригрозил Хафтару международной интервенцией в Ливию

19.01.2020, 3:19, Новости дня

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж пригрозил в случае продолжения наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласить в Ливию международные силы под эгидой ООН под предлогом защиты мирного населения.

«Если Халифа Хафтар не остановит свое наступление, то международное сообщество должно будет принять меры, а именно защитить мирное население Ливии, в том числе посредством международных сил», – приводит слова Сарраджа ТАСС.

«Такие силы должны действовать под эгидой ООН. Затем специалистам необходимо обсудить, кто в них примет участие, например Европейский союз [ЕС], Африканский союз [АС] или Лига арабских государств [ЛАГ]», – сообщил глава ПНС в интервью в немецкому изданию Welt am Sonntag.

Саррадж назвал «очень незначительной» роль ЕС в вопросе урегулирования в Ливии. «Мы ожидали, что ЕС активно выступит против наступления Хафтара и поможет положить конец нынешнему кризису в Ливии», – сказал глава ПНС. «Европейцы пришли слишком поздно», – считает Саррадж.

В столицу Германии для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция, а также стороны конфликта в Ливии. В субботу вечером в Берлин прибыл командующий (ЛНА) Халифа Хафтар.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию из-за позиции Хафтара.

Командующий ЛНА в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.



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