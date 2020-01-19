Саррадж пригрозил Хафтару международной интервенцией в Ливию

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж пригрозил в случае продолжения наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласить в Ливию международные силы под эгидой ООН под предлогом защиты мирного населения.
«Если Халифа Хафтар не остановит свое наступление, то международное сообщество должно будет принять меры, а именно защитить мирное население Ливии, в том числе посредством международных сил», – приводит слова Сарраджа ТАСС.
«Такие силы должны действовать под эгидой ООН. Затем специалистам необходимо обсудить, кто в них примет участие, например Европейский союз [ЕС], Африканский союз [АС] или Лига арабских государств [ЛАГ]», – сообщил глава ПНС в интервью в немецкому изданию Welt am Sonntag.
Саррадж назвал «очень незначительной» роль ЕС в вопросе урегулирования в Ливии. «Мы ожидали, что ЕС активно выступит против наступления Хафтара и поможет положить конец нынешнему кризису в Ливии», – сказал глава ПНС. «Европейцы пришли слишком поздно», – считает Саррадж.
В столицу Германии для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция, а также стороны конфликта в Ливии. В субботу вечером в Берлин прибыл командующий (ЛНА) Халифа Хафтар.
Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию из-за позиции Хафтара.
Командующий ЛНА в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Неплохая статья палестинского профессора о том, как американский империализм использует левую риторику для достижения своих целей, присваивая и извращая классические левые идеи и лозунги. Как США присвоили идеи левых С 80-х годов и экспансии неолиберального порядка при Рейгане до охвата им всего мира, США удвоили усилия по искажению смысла важнейших политических терминов, применявшихся левыми против […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Новой Москве автомобиль насмерть сбил женщину / 12 декабря
- Как правильно выбрать рыбные консервы / 9 декабря
- Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова за сутки доставили на Новую Землю для прохождения службы / 24 декабря
- Наука: Чтение книг в пожилом возрасте продлевает жизнь / 8 января
- Эксперты составили список самых проблемных турбированных моторов / 14 января
- В Самарской области в ДТП попал автобус с 20 детьми / 17 января
- Мнение: Деанон. Граф с канала Грибоедова / 19 декабря
- Мнение: Ускорение роста, говорите? Ну-ну… / 18 декабря