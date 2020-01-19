В убийстве четырех человек в США подозревается несовершеннолетний

19.01.2020, 3:18, Новости дня

В убийстве четырех человек в американском городе Грантсвилл (штат Юта) подозревается несовершеннолетний. Об этом со ссылкой на спикера полиции Ронду Филдс сообщил 18 января телеканал KSL.

Она не назвала причину произошедшего, но отметила, что все причастные к этому являются родственниками.

18 января в полиции уведомили, что трое погибших – дети. Речь идет о двух девочках и одном мальчике.

Имена жертв правоохранители пообещали озвучить на следующей неделе.

Соседка пострадавшей семьи Лори Бах сказала, что знала их не менее 10 лет, они «были хорошей семьей».

Вечером 17 января по местному времени (утро 18-го по Киеву) в Грантсвилле произошла стрельба, жертвой которой стали четыре человека, еще один человек был ранен. Стрелка задержали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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