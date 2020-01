Мнение: О необходимости обуздать и расчленить одну «сверхдержаву»

Это, конечно, небесспорное и непростое решение. Особенно, на первый взгляд. Но если окинуть придирчивым оком всё то, что произошло за последние несколько лет – все те случаи угроз, шантажа, злоупотребления силой, возмутительного пренебрежения международным правом и т.п., – становится понятным: иного выхода нет. Ситуация достигла своего предела. И речь может идти лишь о том, как эффективно, аккуратно и безболезненно сделать это под контролем прогрессивной мировой общественности.

Ну вот, главный тезис выдвинут, теперь аргументы.

Наверное, простому обывателю крайне сложно представить себе всю сложность и многообразие современного мира с его множеством укладов, ценностей, менталитетов, цивилизационных и культурных традиций. Но ещё сложнее представить, что благополучие всего этого в решающей степени зависит от горстки людей «одной крови», возглавляющей истеблишмент одной «сверхдержавы».

А ведь так и есть, по факту.

И это действительно крайне опасная ситуация, в которой тысяча избранных и назначенных политиков страны с 5% мирового населения вершат судьбы 7-миллиардного мира. Причём, не просто тысяча, а географически и культурно сконцентрированная тысяча. Ведь на деле все эти люди решают свои частные задачи в своей стране, а остальной мир служит для них полем для совершения ходов, местом извлечения ресурсов и так далее. Какие издержки это накладывает на миллиарды людей, какие побочные эффекты создаёт, этой тысяче всё равно: она почти никак не зависит от этих миллиардов, ибо ей важно мнение лишь 350 миллионов, также культурно и географически сконцентрированных. Многие из последствий своих решений и действий она даже не способна толком осознать в силу культурных различий, но ей и не важно. Главное, есть ресурсы, средства и возможности решать.

Поняли уже, о ком речь?

ОК, продолжим.

И основной ресурс сверхдержавы – выгодное, почти монопольное положение в мировой экономике и глобальных финансах. На #США приходятся четверть мирового ВВП, треть мировой торговли, на их валюту – две трети международных расчётов, а уровень их военных расходов сопоставим с уровнем семи остальных мировых лидеров вместе взятых. Такое положение, по идее, должно бы накладывать особую ответственность на лиц, принимающих решения в Америке. Но – нет.

Сейчас США де-факто обладают контролем над мировым денежным обращением и используют его как средство достижения своих политических целей. Угроза применения финансового оружия, отлучения от глобальной торговли работает действеннее, чем угроза применения ядерной бомбы. И вот сейчас Штаты не только являются монопольным обладателем самого эффективного оружия, но и пользуются им всё чаще и всё шире.

Даже если предположить, что делают они всё это во имя добра и мира во всём мире, нельзя не видеть негативных обратных эффектов. Речь не только о том, что любая #монополия есть загнивание для всех, кроме её бенефициаров. Но и о том, что – по вполне объективным законом – в остальных частях света порождается противодействие этому силовому и монопольному давлению. Причём ввиду серьёзного, непреодолимого разрыва в масштабах возможностей, такое противодействие приобретает характер не конкурентной борьбы, но партизанских действий. Особенно, когда монополист располагает ресурсами душить конкурентов в зародыше, порой – без оглядки на последствия для остального мира.

В котором начинает происходить вот что. Когда некто, пусть и довольно могущественный, начинает принимать решения, слишком дорого обходящиеся для остальных, последние становятся склонны к довольно резким и разрушительным действиям. Им просто становится нечего терять. Это могут быть войны, революции, новые бин Ладены и Баадер-Майнхофы, но добром подобная организация управления в мировой истории не заканчивалась никогда.

Однако даже если не брать во внимание отщепенцев, экстремистов и террористов, а вернуться к чисто экономическим последствиям, нельзя не заметить опасности. Избыточное и бесконтрольное применение валютного оружия в эгоистических целях не может не вызывать у других акторов желания освободиться от этой угрозы и шантажа. То есть создать альтернативные и неподконтрольные США финансовые системы.

Скорее всего, становление таких новых систем обойдется человечеству довольно дорого, как само по себе, так и в результате попыток Вашингтона противостоять им. Первое понятно априори: создание альтернативной инфраструктуры в любом случае стоит дорого. Но транзакционные издержки ещё сильнее возрастут, поскольку будут неизбежные крахи и мошенничества, случающиеся на этапе становления системы, где не все ошибки исправлены и не все дыры залатаны. Тем более вероятны потери, причём всеобщие, когда гегемон станет правдами и неправдами душить конкурента.

Человечество может стать беднее еще по одной причине. Экономический рост последних 30 лет в очень большой мере обусловлен глобализацией, которая привела к углублению международного разделения труда и появлению глобальных производителей. Это вывело многие страны из нищеты и отсталости, а #Китай так и вообще сумел на глобализационной волне выплыть на роль экономики номер два. Но теперь США де-факто пытаются обратить вспять достижения золотого 30-летия, стимулируя национальный капитал к возвращению, возводя торговые барьеры и даже начиная торговые и валютные войны ради Величия Америки. И это не может не навести на воспоминания о том, что именно #протекционизм – сначала американский, а в ответ на него и европейский – 90 лет назад превратил крупный биржевой кризис в повсеместный экономический спад. Который впоследствии охватил весь мир, а сегодня известен как Великая депрессия. На те же грабли человечество может наступить и второй раз…

Наконец – last, but not least – после Второй мировой американский диктат худо-бедно сдерживался в различных частях света. Был конкурирующий с гегемоном как идейно, так и экономически, социалистический лагерь, а также многочисленные неприсоединившиеся страны. Были сдержки и противовесы на уровне институтов, законов и правил. Были двусторонние и многосторонние механизмы, ограничивающие применение разных силовых мер. Но с тех пор многое изменилось. Не только потому, что рухнул #СССР, но и в силу стремления победителя заполучить всё. Демонтировать для себя любые ограничения, особенно формальные, причём во всех сферах, включая и ядерную #безопасность.

И многое тут удалось Вашингтону. Что, кстати, вывело человечество на новый уровень угроз и рисков. Но главный из них в том, что же произойдёт, когда сопоставимых с американскими показателей по ВВП достигнут ментально совсем иные #Индия и тот же Китай, а сдержки к тому времени будут уже демонтированы окончательно…

На уровне политик, стран и экономик #человечество уже давно пришло к выводу, что монополизм в любых своих проявлениях обходится в конечном счёте слишком дорого. Более 100 лет назад были приняты первые антитрастовские законы, а в демократию как альтернативу политической монополии на власть люди начали играть ещё раньше. Но, к сожалению, на планетарном уровне ничего подобного пока так и не появилось. Несмотря на то, что во множестве экономик жёсткие меры против монополистов, вплоть до их принудительного расчленения, доказали не только свою эффективность, но и пользу для всех.

Может, во имя коллективной безопасности и всеобщего процветания, стоило бы применить что-то из антимонопольного арсенала против нынешней «сверхдержавы»?

В общем, не пора ли остановить, а то и расчленить Америку?

