В Непале умер самый маленький человек в мире

Самый маленький человек в мире, который сам мог ходить, Хагендра Тапа Магар, умер в больнице Непала в возрасте 27 лет. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Книги рекордов Гиннеса.

По словам друзей, Магар в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был госпитализирован 16 января, а 17 января умер.

Рост мужчины составлял 67,08 см, он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, когда ему исполнилось 18 лет – в 2010 году. После этого он стал популярен, путешествовал по миру и был официальным лицом туристической кампании Непала.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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