Трампова «Малина»

Названы претенденты на «анти-Оскар» — премию «Золотая малина».

Сороковое вручение «Золотой малины» состоится за день до «Оскара» 8 февраля.

В 1980 году синефил Джон Уилсон, написавший книгу «Все, что я знаю, я узнал из кино», учредил антипремию для самых сомнительных достижений в кино. Премия получила название «Золотая малина» (иногда ее называют «Золотой клюквой»). Антипремия вручается в 11 номинациях, которые незначительно варьируются.

В главной номинации «Худший фильм» представлены «Годзилла 2: Король монстров», «Зеровилль», «Море соблазна», «Похороны Мэдэи», «Призраки Шэрон Тейт», «Репродукция», «Рэмбо: Последняя кровь», «Стекло», «Фанатик», «Хеллбой» и «Кошки».

Вероятный победитель — «Кошки».

«Кошки»

Фильм на основе легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера оставил зрителей, мягко говоря, в недоумении. На сайте Metacritic средняя оценка картины составляет 31 балл из возможных 100 — на основе 34 рецензий.

«Это буквально невероятно. Я надеюсь, что никогда не увижу его снова», — ужасается эксперт издания Vox.

Любопытно, что в «Кошках» действие разворачивается во время ежегодного кошачьего бала. Представители «Племени избранных» собираются из разных уголков земли. Совершенно разные: породистые и беспородные, юные и старые, обласканные любовью и бездомные. Каждая рассказывает о себе, чем же она так исключительна, за что ее можно считать избранной. Финалом этого ежегодного бала становится выбор самого лучшего, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродиться к новой жизни на земле. По сути, это кошачий «Оскар», дарующий славу и вечную жизнь.

Студия Universal мгновенно среагировала на высказывания первых зрителей. После провального старта в США Universal сообщила, что отправит в кинотеатры обновленную версию экранизации мюзикла. Согласно СМИ, изменения коснутся визуальной составляющей, которая и была подвергнута критике. Режиссером киноадаптации выступил Том Хупер, обладатель «Оскара» за фильм «Король говорит!».

Сильный конкурент «Кошек» — «Фанатик». Неудачная психодрама Фреда Дёрста о маниакальном преследовании известного артиста с Джоном Траволтой, который регулярно оказывается среди претендентов на «Золотую малину», а в 2001 году стал победителем сразу в трех номинациях. По мнению букмекеров, именно этот фильм победит в гонке за звание худшей картины года.

Есть шанс и у «Хеллбоя». Продолжение известной франшизы, вышедшее, увы, без режиссера первых двух частей, Гильермо дель Торо, разочаровало фанатов. Фильм Нила Маршалла критикуют за отсутствие атмосферы, скачкообразность и нелогичность сюжета.

Впрочем, на нынешней премии у него много конкурентов.

На звание «Худшего режиссера» поборются Андреа Берлофф («Адская кухня»), Эдриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»), Майкл Доэрти («Годзилла: Король монстров»), Фред Дёрст («Фанатик»), Нил Маршалл («Хеллбой»), Дэниэл Фэррандс («Призраки Шэрон Тэйт»), Джеймс Франко («Зеровилль»), Ной Хоули («Люси в небесах») и М. Найт Шьямалан («Стекло»).

В прошлом году на награду в категории «Худший актер» претендовал Джонни Депп за озвучивание мультфильма «Шерлок Гномс», его конкурентами были Брюс Уиллис и Джон Траволта.

Но обошел всех Дональд Трамп, явивший себя в консервативных документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». Он и победил в номинации «Худший актер».

В номинации «Худший актерский дуэт» партнером президента стала его «Бессменная мелочность» — так заявили организаторы премии в пресс-релизе.

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обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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