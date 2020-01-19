Ожидающая 4-го ребенка Оксана Самойлова дала советы будущим матерям

Оксана Самойлова, ожидающая 4-го ребенка, решила дать несколько советов будущим матерям. Соответствующую публикацию знаменитость разместила в Instagram.
Модель и ее муж Джиган в очередной раз готовятся стать родителями. Пара уже воспитывает дочерей Ариэлу, Лею и Майю. Скоро в звездном семействе произойдет пополнение, поскольку Оксана Самойлова родит 4-го малыша. Супруги уже определились с именем для ребенка, однако пока что хранят его в тайне, чем еще больше интригуют фанатов. Так как избранница рэпера имеет опыт в вопросе необходимых вещей для младенца, она поделилась с подписчицами перечнем покупок перед его рождением. По словам многодетной матери, не стоит придерживаться всем советам из интернета, ведь многие вещи станут лишними. В связи с этим бизнесвумен составила список того, что использовала в предыдущие разы.
Самойлова перечислила такие предметы как: пеленальный стол, кроватка, детская ванночка, пеленки, коляска, ватные диски и палочки, боди с рукавами и без, а также многое другое. Некоторые фолловеры не согласились с тем, что назвала модель, и заявили, что смогли бы обойтись без нескольких вещей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Неплохая статья палестинского профессора о том, как американский империализм использует левую риторику для достижения своих целей, присваивая и извращая классические левые идеи и лозунги. Как США присвоили идеи левых С 80-х годов и экспансии неолиберального порядка при Рейгане до охвата им всего мира, США удвоили усилия по искажению смысла важнейших политических терминов, применявшихся левыми против […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Толкалина раскрыла большой секрет красавицы-дочки / 12 декабря
- Медики назвали продукты, которые помогут защитить зубы от кариеса / 26 ноября
- Учёные: Тренировка мозга способствует образованию новых нервных клеток / 27 декабря
- Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе / 17 декабря
- Наука: В свободном доступе появилась база данных о живых клетках человеческого мозга / 22 декабря
- «Нафига они нужны?»: россияне в недоумении от поездов через Крымский мост / 25 ноября
- Пусть живет Московская Народная республика / 20 декабря
- Появились сенсационные подробности о связи Зеленского с женой Порошенко / 4 декабря