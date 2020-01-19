Ожидающая 4-го ребенка Оксана Самойлова дала советы будущим матерям

Оксана Самойлова, ожидающая 4-го ребенка, решила дать несколько советов будущим матерям. Соответствующую публикацию знаменитость разместила в Instagram.

Модель и ее муж Джиган в очередной раз готовятся стать родителями. Пара уже воспитывает дочерей Ариэлу, Лею и Майю. Скоро в звездном семействе произойдет пополнение, поскольку Оксана Самойлова родит 4-го малыша. Супруги уже определились с именем для ребенка, однако пока что хранят его в тайне, чем еще больше интригуют фанатов. Так как избранница рэпера имеет опыт в вопросе необходимых вещей для младенца, она поделилась с подписчицами перечнем покупок перед его рождением. По словам многодетной матери, не стоит придерживаться всем советам из интернета, ведь многие вещи станут лишними. В связи с этим бизнесвумен составила список того, что использовала в предыдущие разы.

Самойлова перечислила такие предметы как: пеленальный стол, кроватка, детская ванночка, пеленки, коляска, ватные диски и палочки, боди с рукавами и без, а также многое другое. Некоторые фолловеры не согласились с тем, что назвала модель, и заявили, что смогли бы обойтись без нескольких вещей.

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