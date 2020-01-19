Мнение: Нападение на саудовский лагерь в Марибе

Хуситы разбомбили баллистическими ракетами и БПЛА-камикадзе тренировочный лагерь хадистов в Марибе, где саудовские военные инструкторы обучали войска марионеточного режима.

В результате атаки было убито до 60 солдат и офицеров и более 120 получили ранения (с учетом того, что цифра постоянно растет, нельзя исключать,что финальные цифры окажутся еще больше + пока нет ясности, были ли среди убитых и раненых саудиты). Хадисты первоначально пытались преуменьшать потери, заявляя, что всего 25 человек погибло, но потому картина чудовищных потерь начала просачиваться в СМИ. Нельзя не отметить очевидную точность "хуситских" ракет и эффективность дронов. Саудовские источники заявляют, что при отражении удара удалось сбить аж 1 БПЛА-камикадзе. Все остальное прилетело в лагерь (несколько ракет и дронов). Саудовские ПВО опять "про…ли все полимеры" и это уже никого не удивляет.

Основную массу погибших составили солдаты из про-саудовских сил, которых направили в лагерь Мариб на переформирование после того, как они себя плохо показали в боях с южными сепаратистами, которых поддерживает ОАЭ в Адене. Но в итоге, им еще и от хуситов прилетело.

Хуситы ударно начали 2020-й год.

Как уже ранее отмечалось, убийство Сулеймани явно приведет к оживлению прокси-войны по всему региону, а хуситы, за счет существующего состояния войны с ОАЭ и Саудовской Аравией, а также за счет имеющихся технических возможностей, будут одними из застрельщиков асимметричных иранских ударов, где Саудовская Аравия является одной из наиболее очевидных целей, особенно с учетом того, как сильно она увязла в Йеменской войне без внятных перспектив ее завершения. Так что "великая мстя Ирана за Сулеймани", помимо "ограниченного" удара по базе Айн-Аль-Ассад будет складываться в том числе и из таких ударов. Я бы предположил, что в ближайший месяц хуситы попробуют всерьез нащупать цели на территории Саудовской Аравии.

Источник: Colonel Cassad

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