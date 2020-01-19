Мнение: Абсурды и парадоксы

Возникает весьма любопытная ситуация, связанная с проводимым в стране конституционным переворотом. Путин обеспечил оппозиции смысл существования на первое полугодие текущего года. А логика госпереворота подведет его к новым решениям, уже далеко за гранью законности и легитимности, чем он сам будет генерировать рост протеста, и теперь уже не только среди мифической "пятой колонны".

Судя по всему, весенние протесты начнут проходить под лозунгами требования проведения всенародного голосования по поправкам к конституции, причем по голосованию за каждую поправку в отдельности. При этом все прекрасно понимают, что ни при каких обстоятельствах Путин на референдум не пойдет, а если случится чудо — то все равно посчитают так, как будет доведено в контрольных цифрах. Это все совершенно не важно, важно то, что у протестов появляется вполне конкретное политическое требование, и звучать оно будет предельно парадоксально — за сохранение конституции и законности, при этом власть будет очевидно выглядеть тем, кто эту законность нарушает — особенно учитывая совершенно варварскую систему протаскивания изменений в основной закон.

Сажать протестующих теперь будут за требование сохранения конституционного строя страны — большего абсурда представить себе невозможно, но мы в России. И именно за это у нас теперь и будут сажать.

Я думаю, что в этом году мы вообще увидим множество сюрреалистических сюжетов, но главное заключается в том, что Путин своими решениями создает мощную группу среди собственной номенклатуры, которую вводимые изменения отодвигают власти, а значит — и от от кормушки, потому что в созданной в России системе защитить собственность можно только через обладание властью. Предельно простой и явно риторический вопрос — согласятся ли эти люди с таким поворотом судьбы? Понятно, что именно у этих людей появляется мощнейший мотив использовать возникший очевидный кризис для демонтажа системы, потому что им в ней уже нет места. И создании новой, в которой оно у них будет.

Путин попал в вилку — вначале он поставил народ страны перед выбором: ужасный конец или ужас без конца, теперь этот выбор нужно делать ему. Оставить всё как было — обеспечить медленное, но все более ускоряющееся сползание к утрате контроля над всем. Инициированный им кризис теоретически позволит ему переиграть ситуацию, но количество возникающих задач, которые будут возникать в логике даже не сноса, а "перенастройки" системы похоронит его хилую управленческую вертикаль, которая ко всему прочему навылет пронизана клиентеллой кланов, которые сейчас будут пускать под нож. Так что помимо откровенной профнепригодности вертикаль дополнительно будет еще и саботировать все решения, причем на всех уровнях.

А если верны намеки, которые уже становятся все более откровенны, и Госдуму распустят тоже в этом году (в этом решении тоже есть своя логика, прямо вытекающая из логики госпереворота, который сейчас инициировал Путин), то утрата управляемости будет обеспечена эталонным образом.

Ну, и сверху все это будет отполировано динамично растущими протестами (и территориально, и в количественном выражении), которые теперь получат спонсоров в лице группировок, предназначенных на ликвидацию. А уж то, что эти группировки немедленно рванут на Запад (и не только) за поддержкой — к доктору не ходи, всё очень предсказуемо.

Я сомневаюсь, что у вертикали хватит управленческих способностей удержать всю эту стремительно вспухающую квашню, особенно в ситуации, когда путинским решением разбито корыто, в котором она до 15 января тихо булькала и прела.

Сугубо с рациональной точки зрения (и об этом сегодня Переслегин говорил на нашем семинаре) всё выглядит крайне логично и имеет свое объяснение — существующая система впала в управленческий коллапс и "зависла" (причем зависла уже года полтора как) — просто потому, что пришла к полному исчерпанию способности информационных каналов пропускать управленческую информацию. А управление — это и есть переработка информации. Если ее нет, а вместо нее какой-то белый шум — то снизу по вертикали приходит непонятно что, соответственно сверху спускается непонятно куда. Коллапс.

Решение о конституционном перевороте и создании новой административной структуры с полномочиями, равными существущим сегодня структурам — это классическое антикризисное решение. Создаем новую структуру, которая способна что-то решать и делать просто потому, что она еще не включена в общую возню, и ее каналы информации чистенькие, как у младенца. Но проблема в том, что эта структура практически мгновенно будет забита текущими противоречиями и зависнет тоже крайне быстро, тем более, что она включится в соревнование с теми, что уже есть, за ресурсы. А значит — будет занята сугубо внутренними задачами, но не теми, ради которых ее, казалось бы, создают. Альтернатива — вообще выжечь напалмом всю сегодняшнюю систему управления и на ее месте поставить что-то новое и чистенькое. Но это запредельно сложная для нынешней рахитичной госмашины задача, а потому на нее Путин очевидно (как следует из послания) не рискнул. И принял, как обычно, половинчатое решение. Что, кстати, само по себе всегда ведет к поражению. Иван Грозный ввел в такой ситуации опричнину, но Путину до Ивана Грозного — как на рогозинском батуте до Марса.

Технически из этого состояния есть выход. У любой революции всегда есть движущая сила. И у Путина она, конечно, тоже есть — это средний уровень бюрократии, у которого сегодня вообще никаких перспектив нет и быть не может. Они, эти молодые бюрократы (собственно, та же опричнина), теоретически могут снести всю существующую элиту, причем так, что она и пикнуть не успеет, хотя и попытается. У них, безусловно, появится мотивация — в случае победы они получают всё. Но контролировать этих молодых волков Путину нечем — а потому они сожрут и его, причем либо сразу после, либо даже в процессе. И значит, выпускать их он попросту не рискнет. И никаких намеков на данное решение нет.

Увы для него, но он сам загнал ситуацию в такое положение. А потому будет пытаться балансировать, тем более, что чисто психологически для него и его психотипа принимать окончательное и бесповоротное решение крайне некомфортно. Не он первый, кто пытался перехитрить судьбу. Мубарак, Каддафи, Асад — это те, кто прямо на виду. Вот только у Путина нет своего Ирана и своего Путина, которые придут и спасут его в обмен на полную покорность.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Возникает весьма любопытная ситуация, связанная с проводимым в стране конституционным переворотом. Путин обеспечил оппозиции смысл существования на первое полугодие текущего года. А логика госпереворота подведет его к новым решениям, уже далеко за гранью законности и легитимности, чем он сам будет генерировать рост протеста, и теперь уже не только среди мифической "пятой колонны". Судя по всему, […]