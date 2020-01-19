Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин на конференцию по Ливии.
«[Прилетел] в Берлин, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН поработать над прекращением военных действий в Ливии. Спасибо Германии за гостеприимство и управление этой важной инициативой», – написал Помпео на своей странице в Twitter.
Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил об «умеренных» ожиданиях относительно международной конференции по Ливии в Берлине, передает ТАСС.
«Я думаю, что это (ситуация в Ливии) так сложно, (…) что я бы назвал ожидания «умеренными», – сказал представитель Госдепартамента Reuters. Кроме того, он отметил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии.
Накануне вечером в Берлин прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция, а также стороны конфликта в Ливии.
Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.
Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин на конференцию по Ливии. «[Прилетел] в Берлин, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН поработать над прекращением военных действий в Ливии. Спасибо Германии за гостеприимство и управление этой важной инициативой», – написал Помпео на своей странице в Twitter. Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил об […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рубль вырос к доллару и евро / 25 декабря
- Климкин возглавил новую программу в Украинском институте будущего / 17 января
- В ратуше французского города Дрьо произошла стрельба, есть погибший / 3 января
- Коболев: Вероятность подписания транзитного контракта до 1 января непрерывно движется к нулю / 18 декабря
- Economist — вошёл во вкус — Трамп прибегает к санкциям намного чаще, чем его предшественники / 26 ноября
- В США 60 человек пострадали в масштабной аварии, еще пять – погибли / 5 января
- «Рассказал всю правду, все, что знал». Положинский дал показания по делу Шеремета / 14 января
- В новую стратегию нацбезопасности Украины включили меры по снижению напряженности с Россией / 17 января