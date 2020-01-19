Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин на конференцию по Ливии.

«[Прилетел] в Берлин, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН поработать над прекращением военных действий в Ливии. Спасибо Германии за гостеприимство и управление этой важной инициативой», – написал Помпео на своей странице в Twitter.

Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил об «умеренных» ожиданиях относительно международной конференции по Ливии в Берлине, передает ТАСС.

«Я думаю, что это (ситуация в Ливии) так сложно, (…) что я бы назвал ожидания «умеренными», – сказал представитель Госдепартамента Reuters. Кроме того, он отметил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии.

Накануне вечером в Берлин прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция, а также стороны конфликта в Ливии.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.





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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин на конференцию по Ливии. «[Прилетел] в Берлин, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН поработать над прекращением военных действий в Ливии. Спасибо Германии за гостеприимство и управление этой важной инициативой», – написал Помпео на своей странице в Twitter. Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил об […]