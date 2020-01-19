Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

19.01.2020, 2:44, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин на конференцию по Ливии.

«[Прилетел] в Берлин, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН поработать над прекращением военных действий в Ливии. Спасибо Германии за гостеприимство и управление этой важной инициативой», – написал Помпео на своей странице в Twitter.

Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил об «умеренных» ожиданиях относительно международной конференции по Ливии в Берлине, передает ТАСС.

«Я думаю, что это (ситуация в Ливии) так сложно, (…) что я бы назвал ожидания «умеренными», – сказал представитель Госдепартамента Reuters. Кроме того, он отметил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии.

Накануне вечером в Берлин прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция, а также стороны конфликта в Ливии.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин на конференцию по Ливии. «[Прилетел] в Берлин, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН поработать над прекращением военных действий в Ливии. Спасибо Германии за гостеприимство и управление этой важной инициативой», – написал Помпео на своей странице в Twitter. Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил об […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика