В Йемене обстреляли военный лагерь, погибли не менее 60 человек – СМИ

18 января в йеменском населенном пункте Дамар (провинция Мареб) был обстрелян военный лагерь, жертвами нападения стали по меньшей мере 60 военнослужащих. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.
Ранения получили десятки людей.
Источники телеканала рассказали, что на лагерь напали поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы, они использовали баллистические ракеты и беспилотники.
Также в лагере была обстреляна мечеть, где военные в то время молились.
В Минобороны Йемена заявили, что атака сделает «более стойкими и настойчивыми», и призвали народ Йемена сплотиться в поддержку законности в стране.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 18 января в йеменском населенном пункте Дамар (провинция Мареб) был обстрелян военный лагерь, жертвами нападения стали по меньшей мере 60 военнослужащих. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya. Ранения получили десятки людей. Источники телеканала рассказали, что на лагерь напали поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы, они использовали баллистические ракеты и беспилотники. Также в лагере была обстреляна мечеть, где военные в то […]
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