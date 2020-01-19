В Гватемалу прибыло около 4 тыс. мигрантов за несколько дней, они направляются к границе с Мексикой

Около 4 тыс. мигрантов з Центральной Америки 18 января прибыли в Гватемалу и намерены направляться в сторону Мексики и США. Об этом пишет Reuters.
Мигранты, въехавшие в Гватемалу из Гондураса в течение нескольких последних дней, прибывают на мексиканскую границу, большая часть из них все еще продвигается в большем караване.
В приграничном городе Гватемалы некоторые мигранты начали толкаться и драться, пытаясь пройти через границу. Силы безопасности оттеснили их и закрыли пункт пропуска.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что на юге Мексики есть рабочие места для тех, кто захочет остаться в стране. Он заверил, что страна контролирует проход мигрантов.
Правительство Гватемалы заявило, что около 400 мигрантов, прибывших в страну за последние дни, были отправлены в страны происхождения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Около 4 тыс. мигрантов з Центральной Америки 18 января прибыли в Гватемалу и намерены направляться в сторону Мексики и США. Об этом пишет Reuters. Мигранты, въехавшие в Гватемалу из Гондураса в течение нескольких последних дней, прибывают на мексиканскую границу, большая часть из них все еще продвигается в большем караване. В приграничном городе Гватемалы некоторые мигранты […]
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