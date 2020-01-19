Die Zeit — немецкие фермеры осудили нацистскую символику на тракторах некоторых протестующих

На крупной демонстрации немецких фермеров в Нюрнберге были замечены тракторы с плакатами, использующими нацистскую и праворадикальную символику, пишет газета Die Zeit. Ассоциация фермеров Германии и организаторы акции осудили спорные транспаранты и заявили, что подобные баннеры не имеют ничего общего с протестами фермеров, обеспокоенных, в первую очередь, будущим сельского хозяйства в стране.



Reuters

В пятницу тысячи фермеров выехали в Нюрнберге на демонстрацию против обвинений в том, что они повинны в загрязнении окружающей среды и изменении климата, пишет немецкая газета Die Zeit. Однако ряд участников, по-видимому, решили воспользоваться протестом в своих целях: на некоторых тракторах были закреплены плакаты с символикой, свойственной для радикальных правых кругов.

С пятницы по социальным сетям распространяются снимки тракторов, на которые прикреплены плакаты с железными крестами, имперским орлом и лозунгами в духе «Правда побеждает» или «Не жалуйтесь, боритесь».

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер опубликовала критический твит под этими фотографиями и призвала организаторов демонстрации дистанцироваться. Проверить подлинность данных кадров не удалось. Тем не менее, организатор протестной акции Себастьян Диков в субботу подтвердил, что у отдельных участников были замечены спорные плакаты.

«Мы обратили на это внимание и попросили этих людей убрать свои баннеры, — сообщил Диков. — Мы дистанцируемся от этого, и мы совершенно ясно заявили, что таким плакатам здесь делать нечего, и полиция тоже об этом позаботилась». В полицейском ведомстве ситуацию пока никак не прокомментировали, пишет Die Zeit.

По уверениям организатора демонстрации, с плакатами подобного рода было замечено всего два-три трактора. Для большинства участников акции речь «не о подобных лозунгах, а о сельском хозяйстве». После вмешательства организаторов спорные транспаранты были сняты.

Ассоциация фермеров Германии решительно дистанцировалась от этих плакатов. «Мы однозначно и ясно дистанцируемся от подобных правых лозунгов. Мы не имеем с ними ничего общего», — подчеркнул официальный представитель ассоциации. «Это не имеет ничего общего с протестами фермеров», — добавил генеральный секретарь организации Бернхард Крюскен.

Как напоминает издание, в пятницу около 5 тыс. фермеров на 2,5 тыс. тракторов со всей Франконии собрались в Нюрнберге на крупный протест против сельскохозяйственной и природоохранной политики Германии. Фермеры критикуют запланированное ужесточение правил по удобрениям и последствия защиты от насекомых для их хозяйств.

В эту субботу протесты фермеров проходят во многих немецких городах. В первой половине дня множество тракторов съезжалось к центру Берлина. Фермеры и их сторонники требуют больше поддержки для перехода на не наносящие ущерба окружающей среде способы ведения хозяйства.

Фермеры готовы к изменениям, но лишь в том случае, если видят при этом экономические перспективы для своих хозяйств. Поэтому аграрная политика Германии и ЕС должна претерпеть определённые изменения, отмечает Die Zeit.

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